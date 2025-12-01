Η Ελλάς Σύρου τιμά τον Γιώργο Πρίντεζη στον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Με έναν ξεχωριστό καλεσμένο, έναν legend του ελληνικού μπάσκετ, των «ερυθρόλευκων» και της Σύρου θα διεξαχθεί το ιστορικό παιχνίδι της τοπικής Ελλάδας κόντρα στους Πειραιώτες (3/12, 13:30), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η ανακοίνωση της Ελλάδας Σύρου για την παρουσία του Γιώργου Πρίντεζη που αναμένεται να τον τιμήσει για την προσφορά του στο νησί και τον αθλητισμό:

«Γιώργος Πρίντεζης στη Σύρο για το παιχνίδι της ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ με τον Ολυμπιακό

Στη Σύρο θα βρεθεί ο Συριανός Γιώργος Πρίντεζης, Έλληνας πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής, ως επίσημος προσκεκλημένος του προέδρου της ΠΑΕ ΕΛΛΑΣ Σύρου, Γιώργου Λεονταρίτη, για το μεγάλο παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδος απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Πρίντεζης, που έχει συνδέσει το όνομά του τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με τη Σύρο, αποδέχθηκε την πρόσκληση και θα δώσει το παρών σε ένα αγώνα γιορτή που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον όλου του νησιού.

Στο πλαίσιο της αναμέτρησης, η ΕΛΛΑΣ Σύρου θα τιμήσει τον Γιώργο Πρίντεζη για την τεράστια προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ και για τη διαχρονική σχέση αγάπης με τον τόπο καταγωγής του. Η βράβευση αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές.

Σε Ευχαριστούμε Γιώργο!»