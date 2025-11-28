Ηλιούπολη: «Ο διαιτητής Γιαννούκας ήταν και παραμένει ανεπιθύμητος στους αγώνες μας»

Ο ορισμός του ρέφερι από τα Δωδεκάνησα για τον αγώνα κόντρα στην Καλαμάτα (29/11, 14:00) έφερε την αντίδραση της αθηναϊκής ΠΑΕ, καθώς στο παρελθόν είχαν έντονα παράπονα από τις αποφάσεις του σε τέσσερις αναμετρήσεις!

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηλιούπολης:

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την Καλαμάτα, αισθάνεται την ανάγκη να τοποθετηθεί σχετικά με τον ορισμό του κ. Αναστάσιου Γιαννούκα ως πρώτο διαιτητή του αγώνα.

Ο κ. Αναστάσιος Γιαννούκας ήταν και παραμένει ανεπιθύμητος στους αγώνες της ΠΑΕ Ηλιούπολη, καθώς τα λάθη του σε συγκεκριμένες αναμετρήσεις υπήρξαν κραυγαλέα, σοβαρά και καθοριστικά.

Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα οι διαιτησίες του στα Ηλιούπολη-Αγροτικός Αστέρας (Μπαράζ Γ Εθνικής), Ολυμπιακός Β-Ηλιουπολη, Ηλιουπολη-Καλαματα & Ηλιουπολη-Αιγαλεω (Super League 2).

Είναι απορίας άξιο πως επιτρέπεται στον κ. Γιαννούκα να σφυρίζει ακόμη στις επαγγελματικές κατηγορίες».