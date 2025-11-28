Ηλιούπολη: «Ο διαιτητής Γιαννούκας ήταν και παραμένει ανεπιθύμητος στους αγώνες μας»

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηλιούπολης:
«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την Καλαμάτα, αισθάνεται την ανάγκη να τοποθετηθεί σχετικά με τον ορισμό του κ. Αναστάσιου Γιαννούκα ως πρώτο διαιτητή του αγώνα.
Ο κ. Αναστάσιος Γιαννούκας ήταν και παραμένει ανεπιθύμητος στους αγώνες της ΠΑΕ Ηλιούπολη, καθώς τα λάθη του σε συγκεκριμένες αναμετρήσεις υπήρξαν κραυγαλέα, σοβαρά και καθοριστικά.
Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα οι διαιτησίες του στα Ηλιούπολη-Αγροτικός Αστέρας (Μπαράζ Γ Εθνικής), Ολυμπιακός Β-Ηλιουπολη, Ηλιουπολη-Καλαματα & Ηλιουπολη-Αιγαλεω (Super League 2).
Είναι απορίας άξιο πως επιτρέπεται στον κ. Γιαννούκα να σφυρίζει ακόμη στις επαγγελματικές κατηγορίες».