Ηρακλής: Ανοίγει τα χαρτιά του ο Μονεμβασιώτης - Συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα

Ο νέος μεγαλομέτοχος του Ηρακλή, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα (1/12, 12:00) και θα μιλήσει για όλα τα ανοιχτά θέματα της ομάδας.

Ο ισχυρός άνδρας των Θεσσαλονικέων θα κάνει απολογισμό της μέχρι τώρα παρουσίας του, θα αναφερθεί στους στόχους της επόμενης ημέρας και θα δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για το ζήτημα των μετοχών, το οποίο έχει δημιουργήσει συζήτηση τις τελευταίες εβδομάδες.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Κυανόλευκη» ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί Συνέντευξη Τύπου του νέου μεγαλομετόχου της ομάδας, κ. Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, στο Porto Palace Hotel (αίθουσα ανακοινώσεων.