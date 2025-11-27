Μαδριλένικο account με 1,5 εκατ. ποστάρισε το King of Europe και οι οπαδοί της Ρεάλ το… έσπασαν στα σχόλια!

«Πρώτη φορά βλέπω τέτοια υποδοχή στους φιλοξενούμενους», «τι έχουν κερδίσει και αποκαλούνται βασιλιάς της Ευρώπης» και εκατοντάδες παρόμοια σχόλια προκάλεσε το κορεό στο Καραϊσκάκη καθώς συγκέντρωσε τα βλέμματα όλων.

Το κορεό των φίλων του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» έκλεψε την παράσταση πριν από τη σέντρα. Το King of Europe που σχηματίστηκε προκάλεσε όμως ποικίλα σχόλια στην Ισπανία και τους οπαδούς της «βασίλισσας» Ρεάλ.

Ένας μαδριλένικος οπαδικός λογαριασμός στο Χ ανέβασε τη φωτογραφία και τα σχόλια από κάτω ήταν… επικά. «Κι όμως οι 15 κούπες του Champions League βρίσκονται στο Μπερναμπέου» αναφέρει κάποιος χρήστης, ενώ κάποιος άλλος σημειώνει: «Πρώτη φορά βλέπω τέτοια υποδοχή στους φιλοξενούμενους».

«Έχουν δίκιο, είναι εδώ», έγραψε κάποιος με μια φωτογραφία του Μπαπέ.

Δείτε κάποια από τα σχόλια:

15 UCL titles are sitting in bernabue though — Swarøøp (@forrealswarxp) November 26, 2025

They are right, he Is here pic.twitter.com/BCrP2ogPI3 — Bruno Hudson (@BrunoHudson79) November 26, 2025

They respect the away team — RealMadridFC (@Utsav811) November 26, 2025

Meanwhile the "king of Europe" after 5 games

... pic.twitter.com/NN9isgfepE — TheCollector (@Peeetino) November 27, 2025

Que gran recibimiento para el Real Madrid 🤣🤣 — liliannette wicttorf (@lilianna68) November 26, 2025