Διέρρευσε η νέα φανέλα της Εθνικής με άρωμα... 2004! (pics)

Αλλαγή... σκυτάλης στην ένδυση της «γαλανόλευκης» που μετά από αρκετά χρόνια επιστρέφει στην Adidas, καθώς ολοκληρώνεται το συμβόλαιο με τη Nike (2013-2025).

Η αθλητική ιστοσελίδα «footyheadlines.com» διέρρευσε τη νέα εντός έδρας εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας με άρωμα... 2004 και της ελληνικής κληρονομιάς. Η συνεργασία θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου και θα ήταν η φανέλα του Μουντιάλ, αν η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έπαιρνε την πρόκριση στην τελική φάση του σπουδαίου ραντεβού.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα: «Τρεις ρίγες στους ώμους και τις λεπτομέρειες στα μανίκια. Διαθέτει ένα απλό μπλε κολάρο με στρογγυλή λαιμόκοψη και μια κεντρική λευκή ρίγα, συνεχίζοντας την μινιμαλιστική αισθητική.

Αυτό που ξεχωρίζει είναι η συμπερίληψη ενός στυλιζαρισμένου εμβλήματος πλοίου στο πίσω μέρος του λαιμού, που συμβολίζει τη ναυτική κληρονομιά και την εθνική υπερηφάνεια της Ελλάδας, σηματοδοτώντας μια μοναδική πολιτιστική πινελιά που δεν έχει παρατηρηθεί σε πρόσφατες εμφανίσεις.

Ο σχεδιασμός αντλεί έμπνευση από τις ελληνικές εμφανίσεις των αρχών της δεκαετίας του 2000, θυμίζοντας ιδιαίτερα τα κλασικά σχέδια της Adidas για το Euro 2004 και το 2008, επαναφέροντας μια οπτική ταυτότητα που πολλοί οπαδοί συνδέουν με τη χρυσή εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου».