Λουτσέσκου: «Ελέγξαμε το παιχνίδι, το αξίζαμε - Ο κόσμος αντιμετώπισε άδικα τον ΠΑΟΚ»

Για έλεγχο του παιχνιδιού έκανε λόγο ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την νίκη (0-2) του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ, με τον ίδιο να τονίζει πως η αντιμετώπιση των «ασπρόμαυρων» το τελευταίο διάστημα από τον κόσμο δεν ήταν δίκαιη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το παιχνίδι: «Είναι τρεις βαθμοί στην Αθήνα, κερδίσαμε δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι. Δεν ήταν έκπληξη για εμένα, το αξίζαμε. Ο κόσμος ήταν άδικος με εμάς, σε ένα διάστημα που τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά για εμάς, που δεν σκοράραμε. Ελέγξαμε το παιχνίδι, η ΑΕΚ είχε δύο μεγάλες φάσεις από στημένες φάσεις αλλά εμείς είχαμε πιθανότητες να σκοράρουμε και άλλα γκολ».

Για την ψυχολογία της ομάδας: «Το πιο σημαντικό είναι η αυτοπεποίθηση των παικτών στην δουλειά μας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που τα πράγματα ήταν άδικα για εμάς. Είμαστε σε καλή περίοδο, το σημαντικό είναι να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και την ίδια δουλειά».