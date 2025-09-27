Με ένα γκολ του Ίτσκου με κεφαλιά στο πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης (1-0), λίγες μέρες πριν το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό στον Πειραιά.

Σκυτάλη» μετά την Κ17 πήρε η Κ15, με τον Δικέφαλο να υποδέχεται στον Λόλα τον Αστέρα Τρίπολης για την 5η αγωνιστική της φετινής Super League.

Ένα ισορροπημένο πρώτο εικοσάλεπτο, όπου ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή αλλά όχι τις ευκαιρίες. Στο 21’ ο Σολωμίδης εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά και ο Ίτσκος με καρφωτή κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους.

Φάση «καρμπόν» στο 34’ όταν ξανά από κόρνερ από τα αριστερά, ο Πριόβολος εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες σούταρε, αλλά η άμυνα του Αστέρα έδιωξε πάνω στη γραμμή, με τον «θηριώδη» επιθετικό του Δικεφάλου να έχει νέα ευκαιρία στο 39’ από μαγική κάθετη πάσα του Δρόσου και τον κίπερ του Αστέρα να κρατάει το 1-0 του ημιχρόνου.

Κόρνερ πηγή... κινδύνου και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 43’ ο Σολωμίδης σέντραρε στον Πριόβολο αυτός από κοντά αστόχησε με κεφαλιά. Πέντε λεπτά μετά και ενώ ο ΠΑΟΚ «σφυροκοπούσε» τον Αστέρα, ο Κακάλης είχε δοκάρι από δύσκολη γωνία, με τα κόρνερ να συνεχίζονται.

Συνεχόμενες ευκαιρίες για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι πίεζαν για το 2-0 χωρίς αποτέλεσμα μέχρι το 66’ και το σουτ του Νικολακούδη που έφυγε λίγο άουτ να είναι η τελευταία καλή φάση του ΠΑΟΚ. Ο Αστέρας είχε πάρει μέτρα στο γήπεδο τα τελευταία λεπτά, χωρίς να απειλεί «άμεσα» την εστία του Χρυσουλάκη και τον Δικέφαλο να κρατάει το 1-0 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Τρεις πόντοι στην... τσέπη για την ομάδα των Δημητριάδη-Βασιλάκου με τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει με το 2/2 στον Πειραιά το Σάββατο (4/10) για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Oι Αρκάδες από πλευράς τους θα υποδεχθούν στην Τρίπολη τον Πανσερραϊκό.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΟΚ K15: Χρυσουλάκης, Δελιόπουλος, Σίμος, Ίτσκος, Γελαδάρης (40′ Σκαλέρης Β.), Σολωμίδης, Αθανασέλλης (40′ Κακάλης), Νικολακούδης (75′ Ασλαματζίδης), Πριόβολος (68′ Τσιλιγκερίδης), Δρόσος (55′ Φαρδέλλας), Φλώρος

Αστέρας Κ15: Παπαζυγούρας, Γεωργακόπουλος, Γκελεστάθης (55' Παπαϊωάννου), Αργυρόπουλος, Παπαδημητρίου (50' Κουρκούτας), Λαμπρόπουλος, Αλεξιάδης (75' Τσιουμπρής), Φερεντίνος, Κούνιος, Μακροδημήτρης (50' Νάτσιος), Ξενίδης (55' Πινακούλας)

