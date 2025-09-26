Η Γιουνάιτεντ έκλεισε 17χρονο «διαμαντάκι» από την Κολομβία

H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επενδύει στο μέλλον, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Φορταλέζα, για την απόκτηση του 17χρονου χαφ, Κρίστιαν Ορόσκο.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής είναι αρχηγός της U17 της Εθνικής Κολομβίας και θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα στην Λατινική Αμερική, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον από ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Σύμφωνα με το «Athletic», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βγήκε νικήτρια από την «μάχη», αφού ήρθε σε συμφωνία με την Φορταλέζα για την απόκτηση του Ορόσκο, ενώ τα έχει βρει και με τον 17χρονο χαφ για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

Ο Ορόσκο, πάντως θα μετακινηθεί στους «Κόκκινους Διάβολους», στις 18 Ιουλίου του 2026 μόλις γίνει 18 χρόνων, αφού λόγω της ηλικίας του δεν μπορεί να μετακινηθεί νωρίτερα στην Αγγλία.