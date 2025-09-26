Υποψήφια για εμφάνιση της εβδομάδας η νίκη του Παναθηναϊκού επί της Γιουνγκ Μπόις! (vid)

Η UEFA, μάλιστα διοργανώνει ψηφοφορία για την εμφάνιση της εβδομάδας, με τον Παναθηναϊκό να... κοντράρεται με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ, που επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 3-1.
«Ο Ζαρουρί εντυπωσίασε με τον Παναθηναϊκό, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ πήρε τη νίκη στην εναρκτήρια βραδιά. Ποια εμφάνιση ήταν αυτή που ξεχώρισε;», ανέφερε στο σχόλιό της η UEFA.
🔸 Zaroury impresses for Panathinaikos— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 25, 2025
🔸 Dinamo claim opening night win
Which performance was best? 🌟#UELPOTW