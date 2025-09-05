Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ πήρε τον Μπενάσερ ως δανεικό από την Μίλαν

Μια ηχηρή μεταγραφική κίνηση έκανε η Ντιναμό Ζάγκρεμπ, που απέκτησε με την μορφή του δανεισμού από την Μίλαν, τον Αλγερινό χαφ, Ισμαέλ Μπενάσερ.

Ο 27χρονος χαφ, με χρηματιστηριακή αξία -βάση του transfermarkt- στα 15 εκατ ευρώ, δεν βρίσκονταν στα πλάνα του Μαξ Αλέγκρι για τη νέα σεζόν, με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ να κάνει την κίνησή της για την απόκτησή του.

Οι Κροάτες κατέθεσαν πρόταση στην Μίλαν για τον δανεισμό του Αλγερινού χαφ, με τους «ροσονέρι» να την κάνουν δεκτή, δίνοντας το «πράσινο φως» στον Μπενάσερ να ολοκληρώσει την μεταγραφή του.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλγερινού χαφ, ενημερώνοντας ότι η συμφωνία προβλέπει και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.