Εθνική ομάδα: «Έφυγαν» πάνω από 10.000 εισιτήρια για το ματς με Λευκορωσία!

Με γοργούς ρυθμούς «εξαφανίζονται» τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης της Εθνικής μας ομάδας απέναντι στην Λευκορωσία (5/9, 21:45) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Με τον «δωδέκατο παίκτη» στο πλευρό της θα αντιμετωπίσει το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τους Λευκορώσους στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την προσεχή Παρασκευή (5/9, 21:45) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Τα μεμονωμένα εισιτήρια για το συγκεκριμένο ματς τέθηκαν σε κυκλοφορία και ήδη έχουν συνολικά πωληθεί περισσότερα από 10.000 «μαγικά χαρτάκια».

Η ζήτηση παραμείνει μεγάλη και το μόνο βέβαια είναι ότι η «γαλανόλευκη» θα αγωνιστεί κόντρα στην Λευκορωσία, έχοντας την καθολική συμπαράσταση των Ελλήνων φιλάθλων που θα κατακλύσουν στα φαληρικό γήπεδο!

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θέλει ένα γεμάτο γήπεδο προκειμένου να διεξαχθεί για ακόμη μία φορά μία μεγάλη γιορτή, με στόχο φυσικά τις νίκες απέναντι σε Λευκορωσία και Δανία στο... δρόμο για το Μουντιάλ του 2026.