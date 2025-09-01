Ο Μεϊτέ που δεν... κουράζεται ποτέ - Πέρασε το πρώτο «τεστ» ο ΠΑΟΚ!

Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισε το πρώτο απαιτητικό διάστημα για τον ΠΑΟΚ, συνδυάζοντας το απόλυτο στο πρωτάθλημα και την πρόκριση στη League Phase του Europa League - Ποιοι είναι όμως οι παίκτες που «ξεχώρισαν» το φετινό καλοκαίρι;

Σε αυτήν τη… μυστήρια φάση του καλοκαιριού, όπου κυριαρχούν η ανετοιμότητα, οι συνεχείς δοκιμές και οι προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να βγει «αλώβητος». Δεν ήταν όλα τα παιχνίδια του εντυπωσιακά, ούτε κάθε εμφάνιση πειστική. Ωστόσο, στο τέλος της ημέρας, η ουσία μετράει... Ήρθε η ευρωπαϊκή πρόκριση, το ξεκίνημα στο πρωτάθλημα ήταν ιδανικό και ο Ραζβάν Λουτσέσκου μπορεί να είναι ικανοποιημένος βλέποντας την ομάδα του να βάζει βάσεις και να χτίζει χαρακτήρα νικητή ακόμη και χωρίς να βρίσκεται στο απόλυτο επίπεδο ετοιμότητας.

Οι «ακούραστοι» του Λουτσέσκου

Δύο ποδοσφαιριστές ξεχώρισαν για την αντοχή και τη συνέπειά τους: Σουαλιό Μεϊτέ και Γίρι Παβλένκα. Αμφότεροι κατέγραψαν το απόλυτο σε λεπτά συμμετοχής (570’) σε έξι παιχνίδια, δείχνοντας πως θα αποτελέσουν τους πυλώνες στη νέα σεζόν. Ο Γάλλος χαφ, με πλήρη προετοιμασία για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια, κερδίζει έδαφος παιχνίδι με παιχνίδι, με αποκορύφωμα τη Ριέκα όπου ξεχώρισε μαζί με τον Κωνσταντέλια.

Ο Παβλένκα από την πλευρά του αποδείχθηκε λίρα... εκατό κάτω από τα δοκάρια. Με 570 λεπτά συμμετοχής, ο Τσέχος τερματοφύλακας κράτησε το μηδέν στα πέντε από τα έξι παιχνίδια, δεχόμενος μόλις ένα γκολ – κι αυτό από στημένη φάση. Στη ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ ήταν καθοριστικός, δίνοντας ώθηση στον ΠΑΟΚ να φτάσει σε μια κρίσιμη πρόκριση.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είναι ο τρίτος της «λίστας» που ξεπέρασε τα 500 λεπτά συμμετοχής. Ο Σέρβος εξτρέμ επιστρατεύθηκε ακόμη πιο έντονα μετά τους τραυματισμούς των Ντεσπόντοφ, Τάισον, Πέλκα και Σορετίρε, αλλά και την χθεσινή (31/8) απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια. Μπορεί ο αρχηγός του ΠΑΟΚ να μην χρίστηκε σκόρερ, παρ' όλα αυτά κατέγραψε δύο ασίστ στο «ασπρόμαυρο» απόλυτο καλοκαίρι.

Οκτώ γκολ με επτά διαφορετικούς σκόρερ

Ο ΠΑΟΚ μέτρησε οκτώ γκολ σε έξι αγώνες, με τα πέντε εκ των οποίων να έρχονται στο πιο κρίσιμο παιχνίδι, τη ρεβάνς με τη Ριέκα. Το... παράδοξο είναι πως τα πέντε από τα οκτώ προέρχονται από παίκτες που πέρασαν ως αλλαγή στη ροή του αγώνα, με τον Δημήτρη Πέλκα να είναι ο μοναδικός με δύο γκολ, σε μόλις 92 λεπτά συμμετοχής.

Από ένα γκολ μετρούν έξι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Οι δύο χαφ, Μεϊτέ και Καμαρά βρήκαν δίχτυα στα δύο ευρωπαϊκά, ενώ σκόρερ χρίστηκαν και οι δύο φορ του Δικεφάλου, Τσάλοβ και Γιακουμάκης, με τον δεύτερο να «ανοίγει» λογαριασμό από νωρίς. Ο Ντεσπόντοφ σκόραρε απέναντι στην ΑΕΛ, βοηθώντας τον ΠΑΟΚ να κάνει πρεμιέρα με το... δεξί, ενώ δίχτυα απέναντι στη Ριέκα βρήκε και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με ένα πανέμορφο γκολ.

Μία επιθετική «πολυφωνία», η οποία χαρακτήριζε και πέρσι την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, η οποία μπορεί να μην είχε μία «σταθερά» στην επίθεση, ήταν όμως η ομάδα με τα περισσότερα γκολ στο πρωτάθλημα. Αν και η αλήθεια είναι πως ο ΠΑΟΚ το... δουλεύει τις τελευταίες ώρες, προκειμένου να προσθέσει μία ακόμη τονωτική πινελιά μπροστά!