«Ο Θάλις δεν θα πάει στον Ολυμπιακό, προτίμησε την μεταγραφή στην Αλμερία»

Αρνητική τροπή παίρνει για τον Ολυμπιακό η προσπάθεια απόκτησης του 20χρονου επιθετικού της Παλμέιρας, Θάλις αφού η Αλμερία κερδίζει την «μάχη».

Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο, Βενέ Κασαγκράντε, η Αλμερία κατέθεσε την ίδια πρόταση με τους «ερυθρόλευκους», ύψους 7 εκατομμυρίων για να αποκτήσει το 70% των δικαιωμάτων του Θάλις.

Ο Κασαγκράντε αναφέρει ότι ο 20χρονος επιθετικός, αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση των Ισπανών, αφού θεωρεί ότι η καλύτερη επιλογή για την καριέρα του είναι να μετακομίσει στην Αλμερία.

«Ο Θάλις, της Παλμέιρας, δεν θα πάει τελικά στον Ολυμπιακό. Η Αλμερία μπήκε την τελευταία στιγμή και πήρε το πάνω χέρι. Για την Verdão, το ποσό θα είναι το ίδιο με αυτό που θα ήταν αν η πώληση γινόταν στην ελληνική ομάδα:

7 εκατομμύρια ευρώ για το 70% (διατηρεί το 30%). Ωστόσο, ο 20χρονος παίκτης κατάλαβε ότι, για την καριέρα του, το καλύτερο είναι να μεταγραφεί στην Αλμερία», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Βενέ Κασαγκράντε.