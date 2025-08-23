Η Μαρσέιγ του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι έδειξε χαρακτήρα και κυνισμό στο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της Ligue 1, επικρατώντας με 5-2 της νεοφώτιστης Παρί.

Οι Μασσαλοί ξεκίνησαν εντυπωσιακά, με τον Μέισον Γκρίνγουντ να ανοίγει το σκορ στο 18’, προτού ο Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ διπλασιάσει τα τέρματα στο 24’ με το γνώριμο στιλ του. Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, δεν τα παράτησαν και απάντησαν με τον Κεμπάλ στο 28’ και τον Σιμόν στο 58’, φτάνοντας σε μια απρόσμενη ισοφάριση (2-2).

Από εκείνο το σημείο, όμως, η Μαρσέιγ πάτησε ξανά το γκάζι. Ο Ομπαμεγιάνγκ (73’), ο Χόιμπιεργκ (81’) και ο Βαζ στο 90’+6’ διαμόρφωσαν το τελικό 5-2, χαρίζοντας μια μεγάλη νίκη στους γηπεδούχους.

Πρωταγωνιστής φυσικά ο Γκαμπονέζος φορ με δύο γκολ και τις συνηθισμένες του τούμπες, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή και των υπολοίπων.

Η Παρί, που έχει ξεκινήσει τη σεζόν με δύο ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές, έδειξε αντίσταση, αλλά δεν άντεξε απέναντι στην εμπειρία και την ποιότητα της Μαρσέιγ.