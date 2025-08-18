Επίσημα στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί ο Μαξίμοβιτς

Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς ανακοινώθηκε από την Σαμπάμπ Αλ Αχλί, στην οποία μεταγράφηκε από τον Παναθηναϊκό.

Παίκτης της Σαμπάμπ Αλ Αχλί είναι και τυπικά ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς, με την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να ανακοινώνει την απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό.

Ο 30χρονος Σέρβος άσος μετά από έναν χρόνο στο Τριφύλλι, έχοντας αποκτηθεί ως ελεύθερος, αποχωρεί για τη νέα του ομάδα, γεμίζοντας τα ταμεία των «πρασίνων» κατά 5 εκατ. ευρώ.

Το SDNA άλλωστε ήταν αυτό που είχε αποκαλύψει την επίσημη πρόταση των Αράβων, με τον Παναθηναϊκό να την κάνει αποδεκτή μετά τις αναμετρήσεις με την Σαχτάρ, αφού ήθελε να παραταχθεί πλήρης σε αυτές.