Κάτας: «Δεν θέλαμε να φύγει ο Μπλατ - Μπορεί να προσφέρει πολλά ο Μαντάρ»

Ο Όντεντ Κάτας τόνισε πως δεν ήταν υπέρ της αποχώρησης του Ταμίρ Μπλατ, ενώ αναφέρθηκε και στους Γιαμ μαντάρ και Μπόνζι Κόλσον, που υπέγραψαν στην ομάδα από το Τελ Αβίβ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην πρώτη συγκέντρωση της «ομάδας του λαού»:

Για το καλοκαίρι και την έναρξη της προετοιμασίας: «Για να είμαι ειλικρινής, πέρασα όμορφα. Με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε η σεζόν, χρειάστηκα περίπου δύο εβδομάδες για να ανακάμψω σωματικά. Προς το τέλος του καλοκαιριού κατάφερα να το απολαύσω περισσότερο και να ξεκουραστώ. Αυτή τη στιγμή μάς λείπουν ορισμένοι πολύ σημαντικοί παίκτες, όμως προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα γίνεται το διάστημα που έχουμε μπροστά μας».

Για την επιστροφή του Μπόνζι Κόλσον: «Αγαπάμε τον Μπόνζι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτή την κίνηση και να τον φέρουμε ξανά κοντά μας. Είναι σημαντικό για εμάς και για τους φιλάθλους, ενώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μας προσφέρει πολλά αγωνιστικά. Ο Μπόνζι είναι ο Μπόνζι. Είναι ξεχωριστός και δίνει χαρά στην ομάδα. Θέλουμε να επιστρέψουμε στο Ισραήλ και να αγωνιζόμαστε μπροστά στον κόσμο μας. Ακόμη και η σκέψη του Μπόνζι μπροστά στους φιλάθλους κάνει αυτή την προοπτική ακόμα πιο ιδιαίτερη».

Για τη δημιουργία του ρόστερ και τα στοιχεία που αναζητούσε η Μακάμπι: «Όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, το πρώτο και σημαντικότερο στοιχείο είναι ο χαρακτήρας των παικτών. Το ξεχωριστό φέτος είναι ότι καταφέραμε να διατηρήσουμε αρκετούς παίκτες, καθώς η συνέχεια είναι πάντοτε σημαντική. Παράλληλα, ενισχύσαμε το ρόστερ με περισσότερο ταλέντο. Η πρόκληση είναι μεγάλη, όμως πιστεύω ότι μέσα από τη συνέχεια και με τους νέους παίκτες που ήρθαν μπορούμε να παρουσιαστούμε καλύτεροι. Από την άλλη, όταν βλέπεις τα ρόστερ που δημιουργούν οι υπόλοιπες ομάδες, αντιλαμβάνεσαι πόσο δύσκολη είναι η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας».

Για την απόκτηση του Γιαμ Μαντάρ: «Το ταλέντο και οι ικανότητές του είναι δεδομένα. Θεωρώ ότι ολοκλήρωσε καλά την προηγούμενη σεζόν. Όπως ισχύει για πολλούς παίκτες, είναι σημαντικό να παραμείνει υγιής. Αν τα καταφέρει, μπορεί να μας προσφέρει πολλά».

Για την αποχώρηση του Ταμίρ Μπλατ: «Δεν υπήρξε ποτέ απόφαση να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Γνωρίζω ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπω σε λεπτομέρειες. Θα μιλήσω για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς δεν έχω δώσει ακόμη κάποια συνέντευξη γι’ αυτό. Κυκλοφόρησαν φήμες ότι αποφασίσαμε να αποχωρήσει ή ότι δεν τον θέλαμε. Εμείς θέλαμε πραγματικά τον Ταμίρ και επιθυμούσαμε να συνεχίσει μαζί μας. Με βάση όσα συνέβησαν, όμως, τα πράγματα απλώς δεν εξελίχθηκαν όπως θέλαμε. Δεν είναι η στιγμή να επεκταθώ περισσότερο, αλλά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ότι υπήρξε τέτοια απόφαση. Θα εξηγήσω περισσότερα στο μέλλον».