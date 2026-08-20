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Χάρντεν: Μένει στους Καβαλίερς με 97 εκατ. δολ. και συμβόλαιο μέχρι τα... 40!

Μπάσκετ
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Ο 37χρονος Τζέιμς Χάρντεν υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς έναντι 97 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο «Μούσιας» πήγε την περσινή σεζόν στους «Καβς» και είχε ξεκαθαρίσει την πρόθεσή του να παραμείνει στο Κλίβελαντ.

Οι δύο πλευρές, λοιπόν, συμφώνησαν σε ένα τριετές συμβόλαιο 97 εκατομμυρίων δολαρίων, που θα κρατήσει τον έμπειρο γκαρντ στους Καβαλίερς μέχρι ο ίδιος να γίνει... 40 χρόνων!

Χάρντεν: Μένει στους Καβαλίερς με 97 εκατ. δολ. και συμβόλαιο μέχρι τα... 40!