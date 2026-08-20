Χάρντεν: Μένει στους Καβαλίερς με 97 εκατ. δολ. και συμβόλαιο μέχρι τα... 40!

Ο «Μούσιας» πήγε την περσινή σεζόν στους «Καβς» και είχε ξεκαθαρίσει την πρόθεσή του να παραμείνει στο Κλίβελαντ.

Οι δύο πλευρές, λοιπόν, συμφώνησαν σε ένα τριετές συμβόλαιο 97 εκατομμυρίων δολαρίων, που θα κρατήσει τον έμπειρο γκαρντ στους Καβαλίερς μέχρι ο ίδιος να γίνει... 40 χρόνων!

BREAKING: James Harden has agreed to a new three-year, $97 million contract to return to the Cleveland Cavaliers, with a player option and a trade kicker, agents Mike Silverman, Troy Payne and Brandon Grier of Equity Sports told ESPN. pic.twitter.com/b9jnBykly8