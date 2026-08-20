Ντάλα: «Όταν ήρθε η πρόταση του Άρη δε χρειάστηκε πολλή σκέψη»

Η νέα γκαρντ του Άρη, Πανωραία Ντάλα, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio και μίλησε για την απόφασή της να συνεχίσει την καριέρα της στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά είπε:

Για τη μεταγραφή της στον Άρη: «Από την αρχή έδειξαν πολύ ενδιαφέρον. Δεν ήθελε και πολλή σκέψη. Είναι και στο σπίτι μου, στη Θεσσαλονίκη, και είναι και ο Άρης, η ομάδα που έκανε γνωστό το μπάσκετ στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι η φετινή χρονιά θα έχει λίγο άγχος, μιας και η ομάδα είναι νεοφώτιστη, αλλά θεωρώ πως μέσα απ’ τη σκληρή δουλειά θα καταφέρουμε να πετύχουμε όμορφα πράγματα».

Για τους στόχους της ομάδας: «Σίγουρα βασικό είναι να έχουμε την υγεία μας. Από ‘κει και πέρα, για ‘μένα το πρώτο πράγμα είναι η παραμονή στην κατηγορία, γιατί, όπως είπα και πριν, ο Άρης μόλις ανέβηκε. Στο δικό μου μυαλό το πρώτο είναι πάντα η παραμονή και, από ‘κει και πέρα, όσο πιο ψηλά φτάσουμε τόσο το καλύτερο».

Για τα ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν: «Πιστεύω θα φανεί στο γήπεδο η ατμόσφαιρα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θέλω να πιστεύω ότι θα έρθει πολύς κόσμος να μας στηρίξει σ’ αυτά τα ματς».

Για το αν υπάρχει βελτίωση στα γυναικεία τμήματα Άρη και ΠΑΟΚ όπως και στα αντρικά: «Σίγουρα θα το θέλαμε αυτό, ιδιαίτερα στη στήριξη, στο να μας στηρίζει ο κόσμος στο γήπεδο. Βέβαια, αυτό εξαρτάται και από το πώς θα τα πάει η ομάδα».

Για τη διαφορά δυναμικότητας των Αθηναϊκού, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τις υπόλοιπες ομάδες: «Νομίζω ότι θα υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας, ειδικά με τον Αθηναϊκό. Αυτό που βλέπω είναι ότι οι ομάδες προσπαθούν, γίνονται μεταγραφές, εξελίσσονται. Τώρα ο Αθηναϊκός έχει κάνει πάλι τη διαφορά και δεν ξέρω αν… θα έχει αντίπαλο φέτος. Ευελπιστώ να έχει και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, γιατί πέρυσι το πήρε σχετικά εύκολα».

Για την περσινή της χρονιά με τον Ολυμπιακό: «Ήταν δύσκολη χρονιά. Είναι μια ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό. Τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν αλλά και αυτά που σου παρέχουν δεν τα βρίσκεις εύκολα αλλού. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι ήταν δύσκολα. Αν ήμουν λίγο πιο μικρή ηλικιακά θα ήθελα να μείνω περισσότερο, αλλά, τη δεδομένη στιγμή, νομίζω, μια χρόνια ήταν αρκετή».

Για το τι κρατάει απ’ την εμπειρία της με τα ερυθρόλευκα: «Ότι συνεργάστηκα με άτομα που δε θα είχα τη δυνατότητα να το κάνω αλλού, με τόσο έμπειρες παίκτριες αλλά και τόσο καλά παιδιά. Επίσης, κρατάω τα ταξίδια που κάναμε στην Ευρωλίγκα και το εξωτερικό».