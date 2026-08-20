Ανουνόμπι: «Βλέπω σε όλο τον πλανήτη πόσο ενθουσιασμένοι είναι οι φίλοι των Νικς με τον τίτλο»

Ο Όου Τζι Ανουνόμπι μίλησε για την πορεία των Νιου Γιορκ Νικς, αλλά και τους στόχους που θέτει ο ίδιος για τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τον στόχο να γίνει All-Star: «Νομίζω ότι έχει να κάνει με το να συνεχίσω να κάνω τα ίδια πράγματα που κάνω μέχρι τώρα. Να βελτιώνομαι και να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει παιχνίδια. Έχει να κάνει με την ατομική βελτίωση, αλλά και με τη βελτίωση της ομάδας».

Για την υπεράσπιση του τίτλου στο NBA: «Αυτό έχει να κάνει με το να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε όσον αφορά την ένταση. Τα πράγματα είναι διαφορετικά στην κανονική περίοδο. Θέλεις να φτάσεις στο peak σου προς το τέλος της σεζόν, όχι στην αρχή. Οπότε πρέπει να καταλάβεις ότι πρόκειται για μια σεζόν 82 αγώνων και ότι θα υπάρχει μια διαδικασία δοκιμών και λαθών. Πρέπει να δοκιμάζεις πράγματα. Μπορεί να λειτουργήσουν, μπορεί και όχι. Γι’ αυτό υπάρχει η κανονική περίοδος: για να καταλάβεις τι λειτουργεί και τι όχι, να μάθεις μέσα από αυτή τη διαδικασία και να είσαι έτοιμος για τα playoffs».

Για τις καλύτερες στιγμές μετά την κατάκτηση του τίτλου: «Το να βλέπω όλους τους φιλάθλους μας και πόσο ενθουσιασμένοι ήταν σε ολόκληρη την πόλη και, πραγματικά, σε όλο τον κόσμο. Μου άρεσε επίσης πολύ που πανηγύρισα μαζί με τους συμπαίκτες και τους προπονητές μου. Ξέρουμε πόσο σκληρά δουλέψαμε γι’ αυτό και πόσο μεγάλη είναι μια σεζόν. Είναι μια εξαντλητική διαδικασία. Οπότε το γεγονός ότι καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό».