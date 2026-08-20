Ουίλις: «Στόχος της Παρτιζάν η απευθείας είσοδος στα πλέι οφ της Euroleague»

Ο Ντέρεκ Ουίλις υπογράμμισε πως ο φετινός στόχος της Παρτιζάν είναι η απευθείας είσοδος στα πλέι οφ της Euroleague, μέσω του Top-6 της regular season.

Αναλυτικά όσα είπε στην "Mozzart Sport":

Για την άφιξή του στην Παρτίζαν και τον ενθουσιασμό του: «Είμαι λίγο κουρασμένος από το ταξίδι, αλλά πραγματικά πανευτυχής που βρίσκομαι εδώ. Το συναίσθημα που έχω μπορεί να συγκριθεί με τη στιγμή που αποφάσισα να παίξω κολεγιακό μπάσκετ στο Κεντάκι. Από τότε που ήρθα στην Ευρώπη και έμαθα για την Παρτίζαν, ήταν η ομάδα στην οποία ήθελα πάντα να αγωνιστώ. Θαυμάζω πραγματικά τους φιλάθλους και την ατμόσφαιρα που δημιουργούν στους αγώνες. Είναι κάτι σπουδαίο για τη χώρα, την πόλη και όλους τους φίλους της Παρτίζαν. Ελπίζω να τους προσφέρουμε φέτος μία εξαιρετική εμπειρία».

Για την αντιπαλότητα της Παρτίζαν με τον Ερυθρό Αστέρα και την απόφασή του: «Σήμερα, μέσω των social media, δείχνω συχνά βίντεο στους ανθρώπους στην πατρίδα μου και η αντίδρασή τους είναι: “Θεέ μου, αυτό είναι τρέλα”. Το μόνο πράγμα με το οποίο μπορώ να συγκρίνω την αντιπαλότητα ανάμεσα στην Παρτίζαν και τον Ερυθρό Αστέρα είναι όσα έζησα στο Κεντάκι. Η απόφαση να έρθω δεν ήταν καθόλου δύσκολη. Ήταν σχεδόν αδύνατο να αφήσω μια τέτοια ευκαιρία να περάσει. Ανυπομονώ για μία καλή σεζόν».

Για τους στόχους της Παρτίζαν: «Στόχος μας φέτος είναι φυσικά να κερδίζουμε, αλλά και να βρεθούμε στη μάχη των πλέι οφ και των υψηλών θέσεων, δηλαδή από την πρώτη μέχρι την έκτη. Αν τα καταφέρουμε, θα πρόκειται για επιτυχία, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να πετύχουμε κάτι μεγάλο».

Για τους νέους συμπαίκτες του και όσα μπορούν να περιμένουν οι φίλαθλοι: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω με όλους. Κάποιους τους έχω ήδη αντιμετωπίσει, ενώ άλλους τους έχω παρακολουθήσει στην EuroLeague ή το EuroCup. Διαθέτουμε μια ομάδα που διψά για επιτυχίες και παίκτες που θα παλέψουν για τον σύλλογο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αν μπαίνεις στο γήπεδο με τη σωστή νοοτροπία και μαχητικότητα, οι φίλαθλοι θα το εκτιμήσουν, ακόμη κι όταν αστοχείς ή τα πράγματα δεν εξελίσσονται βάσει σχεδίου. Από εμένα μπορούν να περιμένουν ότι θα δίνω το 100%, ακόμα και το 110%. Έχτισα αυτή την αγωνιστική ταυτότητα από τη στιγμή που ήρθα στην Ευρώπη και είμαι περήφανος που κάνω ό,τι χρειάζεται για το καλό της ομάδας».