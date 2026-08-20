Βίκος: Αυτό είναι το επιτελείο στο πλευρό του Γιαπλέ

Ο Βίκος ανακοίνωσε το σταφ του Θανάση Γιαπλέ, ενόψει της νέας σεζόν στην GBL.

Συγκεκριμένα, η ενημέρωση της ομάδας των Ιωαννίνων ανέφερε:

«TEAM STAFF 2026-27

Πίσω από κάθε προσπάθεια, κάθε προπόνηση και κάθε αγώνα, βρίσκεται μια δυνατή ομάδα ανθρώπων που φροντίζει καθημερινά για την καλύτερη δυνατή κατάσταση των αθλητών μας! Δίπλα στο προπονητικό μας τιμ, και τους αθλητές μας θα βρίσκονται τη νέα σεζόν:

Άκης Καραμπίνης – Γυμναστής

Φώτης Τσέπας – Φυσιοθεραπευτής

Κωνσταντίνος Σούκος – Φυσιοθεραπευτής

Χρήστος Κεφάλας – Φροντιστής

Τους ευχόμαστε καλή δύναμη και μια γεμάτη επιτυχίες και υγεία αγωνιστική χρονιά!