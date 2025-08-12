H Ρεάλ όρισε την τιμή πώλησης του Ροντρίγκο στα 130 εκατ. ευρώ!

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από ομάδες της Premier League, ωστόσο οι απαιτήσεις της Ρεάλ είναι ιδιαίτερα... αλμυρές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, οι Μαδριλένοι έχουν δεχθεί κρούση από δύο αγγλικές ομάδες για τον Ροντρίγκο, με την απάντηση των ιθυνόντων της Ρεάλ να είναι η ίδια: 130 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτή είναι η τιμή πώλησης που έχουν ορίσει οι «Μερένχες» και όποιος από τους ενδιαφερόμενους θελήσει να κάνει κίνηση για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Ο Ροντρίγκο από την πλευρά του θέλει να παλέψει για την θέση του στην Ρεάλ, ωστόσο αν υπάρξει συμφωνία των Μαδριλένων με άλλον σύλλογο θα ήταν θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησης, για να έχει ρόλο βασικού.