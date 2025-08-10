Πρώτη νίκη στο αυστριακό πρωτάθλημα για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο Europa League.

Την πρώτη της νίκη στο αυστριακό πρωτάθλημα πέτυχε η Βολφσμπέργκερ, η οποία επικράτησε της Αούστρια στη Βιέννη με 0-2 και πήρε το τρίποντο σε μία δύσκολη έδρα, για την δεύτερη αγωνιστική.

Για την ευρωπαϊκή αντίπαλο του ΠΑΟΚ, το σκορ άνοιξε στο 6ο λεπτό ο Σεπφ, ενώ το 0-2 ήρθε από αυτογκόλ των γηπεδούχων, με το σκορ να μένει ως το φινάλε.

Η Βόλφσμπεργκερ ξεκίνησε με τέσσερις αλλαγές στο βασικό της σχήμα σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Πόλστερ ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τους Ντιαμπατέ, Βίμερ, Μπαουμγκάρντερ να είναι η τριάδα στην άμυνα. Σεπφ, Αγκιεμάνγκ, Βόλμουτ, Ρενέρ ήταν η τετράδα στη μεσαία γραμμή, με τον Ζούκιτς να κινείται πίσω από τους προωθημένους Μπάλο και Ατάνγκα.

Ζούλτσνερ, Αβιντίγιαϊ, Πίζινγκερ, Γκάτερμαγιερ, Χαϊντίνι, πέρασαν ως αλλαγή κατά τη διάρκεια του αγώνα.