Αν και θεωρητικά ήταν το αουτσάιντερ, η Βόλφσμπεργκερ χτύπησε «καμπανάκια» στα αυτιά του ΠΑΟΚ, με άμυνα μπετόν και αντεπιθέσεις - φωτιά (0-0), καλώντας τον Δικέφαλο να «γκρεμίσει» τείχη στην Αυστρία για να προκριθεί!

«Είμαστε μία μικρή ομάδα...», ανέφερε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη Τύπου ο τεχνικός της Βόλφσμπεργκερ, Ντίετμαν Κιουμπάουερ, χαρακτηρίζοντας γκραν φαβορί τον ΠΑΟΚ στη «μάχη» της Ευρώπης, σε μία προσπάθεια -προφανώς- να απαλλάξει πλήρως την ομάδα του από την πίεση. Άλλωστε επιβεβαιώθηκε πλήρως αυτό που έλεγαν οι Αυστριακοί, σημειώνοντας πως η WAC δεν έχει τίποτα να χάσει και ιστορικά αποδίδει καλύτερα όταν φέρει τον τίτλο του αουτσάιντερ. Κάτι που αποτυπώθηκε στην πράξη και στο α΄ημίχρονο της Τούμπας.

Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, κινούμενος με μία γνωστή... συνταγή, με εξαίρεση τον Κένι που έκανε το ντεμπούτο του στο δεξί άκρο της άμυνας και προτιμήθηκε αντί του Σάστρε. Με φύλακα - άγγελο τον Παβλένκα κάτω από την εστία παρατάχθηκε ο ΠΑΟΚ, έχοντας τον Μπάμπα στ΄αριστερά και κεντρικό αμυντικό δίδυμο τους Κεντζιόρα - Μιχαηλίδη. Στα χαφ αγωνίστηκε το δίδυμο Καμαρά - Μεϊτέ με τριάδα στην επίθεση τους Τάισον, Κωνσταντέλια, Αντρίγια και στην κορυφή τον Τσάλοβ.

Όπως ακριβώς αναμενόταν, μετά το πρώτο νευρικό δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ ανέλαβε πλήρως τα ηνία του ματς, έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων, ωστόσο, αναλώθηκε σε μία φλύαρη υπεροχή καθώς αδυνατούσε να διασπάσει την άμυνα των Αυστριακών που φρόντισαν με το 5-4-1 να υψώσουν τείχη προς την εστία του Πόλστερ. Με εξαίρεση το πλασέ του Τάισον στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης με το δεξί εκτός περιοχής, όπου η μπάλα πήρε ύψος και έφυγε άουτ, ο ΠΑΟΚ δεν προκάλεσε κανέναν πονοκέφαλο στον πορτιέρε της Βόλφσμπεργκερ, όντας «εγκλωβισμένος» στο επιθετικό τρίτο του αντιπάλου.

Απεναντίας, οι Κυπελλούχοι Αυστρίας κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες του ημιχρόνου, δείχνοντας τα... δόντια τους στο τρανζίσιον, εκμεταλλευόμενοι ταχύτατα τα κενά του Δικεφάλου και τις αργές επιστροφές. Μόνο που σε όλες τις εμπνεύσεις τους, βρήκαν απέναντί τους τον Γίρι Παβλένκα. Στο 19΄ο Τσέχος κίπερ φώναξε παρών και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο, κρατώντας το μηδέν στην εστία του, λέγοντας «όχι» στον Μπάλο που βρέθηκε σε θέση τετ α τετ. Ακολούθησε νέα μεγάλη φάση για την Βόλφσμπεργκερ, όταν ο Αβντιγιάι κέρδισε τη κόντρα και εκτέλεσε, αλλά η μπάλα κόντραρε και πέρασε ελάχιστα εκτός εστίας.

Οι Αυστριακοί έμοιαζαν ξεκάθαρα κερδισμένοι από το παιχνίδι της... υπομονής, εξουδετερώνοντας επιθετικά τον Δικέφαλο που του έλειψε η τελική ενέργεια σε όλο το πρώτο 45λεπτο. Μάλιστα, δεν έλειψαν και τα λάθη συγκέντρωσης στον άξονα και στα μετόπισθεν, με τον Κεντζιόρα να βγάζει... μπροστά την Βόλφσμπεργκερ στο 37΄αλλά μία ακόμη σπουδαία επέμβαση του Παβλένκα, που άπλωσε το αριστερό πόδι και έδιωξε το πλασέ του Μπάλο που βρέθηκε τετ-α-τετ, «κράτησε» όρθιο τον ΠΑΟΚ. Οι γηπεδούχοι ενέτειναν την πίεσή τους στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου αλλά το 0-0 οδήγησε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Παρόμοια η εικόνα του ματς και με την έναρξη του β΄μέρους, με την Βόλφσμπεργκερ να διαχειρίζεται με σχετική ευκολία τον παθητικό ρόλο της, αναχαιτίζοντας με άνεση την τακτική του Δικεφάλου που ήταν σταθερά ψηλά στο γήπεδο... Η απόδοση του Δικεφάλου «σήκωνε» παρέμβαση από τον πάγκο, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να επιστρατεύει Μύθου και Οζντόεφ αντί των Τσάλοβ και Καμαρά στο 70΄, σε μία προσπάθεια να φέρει μεγαλύτερη ισορροπία στον άξονα αλλά και να τονώσει την επίθεση.

Και πάλι όμως ο τρόπος με τον οποίο «τρυπούσε» τον ΠΑΟΚ η Βόλφσμπεργκερ έπρεπε να ηχεί σαν... καμπανάκι στα αυτιά των ασπρόμαυρων, όπως έδειξε και η φάση των Αυστριακών στο 71΄. Η WAC βγήκε ξανά μπροστά με την επικίνδυνη κεφαλιά του Ρένερ, αλλά ο Γκατεμάιερ απο πλάγια θέση, έκανε κακό τελείωμα. Τρίτη αλλαγή για τον Λουτσέσκου, ρίχνοντας μέσα τον Ιβανούσετς αντί του Τάισον, με τον Κροάτη να παίρνει θέση πίσω από τον φορ, μετατοπίζοντας τον Κωνσταντέλια στ΄αριστερά της επίθεσης. Τουλάχιστον μέχρι το 84΄όταν και ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές του προπονητή του ΠΑΟΚ, με τον Σορετίρε να αντικαθιστά τον «Ντέλια».

Και όλα αυτά σε ένα διάστημα κόπωσης και σωρείας λαθών από πλευράς Δικεφάλου, απέναντι σε μία ψύχραιμη και αψεγάδιαστη στα μετόπισθεν Βόλφμπεργκερ... Μάλιστα, οι Αυστριακοί θα μπορούσαν ακόμη και στο φινάλε να κάνουν τη ζημιά στον ΠΑΟΚ, ωστόσο, το 0-0 αφήνει τα πάντα ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς σε μία εβδομάδα (σ.σ. 14 Αυγούστου) στο Κλάγκενφουρτ.

Σε μία βραδιά που στην Τούμπα δεν έμεινε ούτε ένα... μαγικό χαρτάκι, με τον Ιβάν Σαββίδη να επιστρέφει στο γήπεδο, ο ΠΑΟΚ έδειξε πως θέλει ακόμη δουλειά και ενίσχυση. Σαφώς επί του παρόντος, μετράει μόνο το αποτέλεσμα και αυτό θα διεκδικήσει στον επαναληπτικό για να κρατήσει «ζωντανό» το όνειρο του Europa League.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Καμαρά(70΄Οζντόεφ), Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας(84΄Σορετίρε), Τάισον(75΄Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Τσάλοβ(70΄Μύθου)

Βόλφσμπεργκερ (Ντίτμαν Κιουμπάουερ): Πόλστερ, Βίμμερ, Ντιαμπατέ, Μπαουμγκάρτνερ, Πίσινγκερ(85΄Σούλτσνερ), Σεπφ, Ρέννερ, Μάτιτς(85΄Βόλμουθ), Αγκιεμάνγκ(77΄Ζούκιτς), Αβντιγάι(67΄Γκατερμάιερ), Μπάλο(77΄Ατάνγκα)