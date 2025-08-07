Υπόθεση Μπετανκόρ: Αγορά 500.000 ευρώ έξι μήνες πριν μείνει ελεύθερος και back to back δανεισμός!

Ο Ολυμπιακός έδωσε 500.000 ευρώ για να πάρει έναν παίκτη που έμενε ελεύθερος σε έξι μήνες, τον άφησε δανεικό στην ομάδα του και τώρα τον παραχωρεί ξανά με δανεισμό στη Β' Ισπανίας.

Μπορεί οι Ερυθρόλευκοι να έχουν κάνει... super deals τα τελευταία χρόνια, με μεγάλες αγοραπωλησίες ποδοσφαιριστών, αλλά η περίπτωση του Χέφτε Μπετανκόρ σίγουρα δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές.

Και πώς θα μπορούσε να συμβεί το αντίθετο. Επί της ουσίας μπορεί να φαίνεται ότι πέταξαν μισό εκατομμύριο ευρώ στα σκουπίδια, αλλά προφανώς και δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Χρήματα βέβαια που κατέληξαν στα ταμεία του Πανσερραϊκού, όπως καταγράφει και το -σχεδόν πάντα ακριβές στα ποσά που δημοσιεύει- Transfermarkt, για έναν παίκτη που δεν θα αγωνιστεί ούτε λεπτό με τη φανέλα των πρωταθλητών!

Οι Ερυθρόλευκοι έσπευσαν να δώσουν ένα ιδιαίτερα σεβαστό ποσό τον περασμένο Γενάρη για να αποκτήσουν τον τότε αρχισκόρερ της Super League και του Πανσερραϊκού, σε μία στιγμή που αναζητούσαν παίκτη για τη γραμμή κρούσης τους.

Κι αν επρόκειτο να ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ των Ερυθρόλευκων, θα το θεωρούσε, ενδεχομένως, κάποιος μία “κανονική” επένδυση, έστω κι αν η τιμή του θα ήταν και πάλι κάπως... τσιμπημένη.

Εκείνο ωστόσο που προκάλεσε σε όλους εντύπωση είναι η απόφαση της πειραϊκής ομάδας να αφήσει δανεικό τον ποδοσφαιριστή στον Πανσερραϊκό έως το τέλος της σεζόν. Ενώ δηλαδή θα μπορούσε να συμφωνήσει απλώς μαζί του για το καλοκαίρι, ως είχε κάθε δικαίωμα αφού βρισκόταν έξι μήνες πριν τη λήξη του συμβολαίου του, και να τον κάνει δικό του όταν θα έμενε ελεύθερος, ο Ολυμπιακός αποφάσισε να δαπανήσει ένα σημαντικό ποσό για να... μην αποκτήσει τον Μπετανκόρ, αλλά ο Ισπανός γκολτζής να συνεχίσει να αγωνίζεται στις Σέρρες.

Για του λόγου το αληθές, όταν ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε τον παίκτη τον Γενάρη του 2024, έκανε λόγο για συμφωνία 1,5 έτους. Ήτοι ο Μπετανκόρ δεσμευόταν με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2025.

Δίχως άλλο, πρόκειται για το κορυφαίο deal που έχει κάνει στην ιστορία του ο σερραϊκός σύλλογος...

Η σεζόν λοιπόν τελείωσε, ο 33χρονος επιθετικός πίστεψε ότι ήρθε η ώρα να κάνει το επόμενο βήμα αγωνιζόμενος στον πρωταθλητή Ελλάδας, ενδεχομένως να διεκδικούσε συμμετοχή και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αλλά φευ! Οι ελπίδες του διαψεύστηκαν, αφού δεν κατάφερε να... πείσει τον Μεντιλίμπαρ στην προετοιμασία και αποχώρησε ήδη από την Ολλανδία για έναν back to back δανεισμό.

Προορισμός αυτή τη φορά η πατρίδα του και δη για σύλλογο που αγωνίζεται στη β' κατηγορία. Ο Μπετανκόρ βρίσκεται ήδη στην Ισπανία για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στην Αλμπαθέτε, με την οποία θα αγωνιστεί τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στην ισπανική ομάδα θα ανήκει μέχρι το τέλος Ιουνίου 2026, όταν και θα... μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, με βάση τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα το -συνήθως έγκυρο- Transfermarkt...

