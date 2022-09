Τσέλσι: Ο 250άρης Στέρλινγκ (pic)

Ενθαρρυντικό είναι το ξεκίνημα του Ραχίμ Στέρλινγκ με την Τσέλσι, παίρνοντας με το... καλημέρα τα ηνία της ομάδας. Ο Άγγλος στράικερ πλέον έχει ανάμειξη σε 250 γκολ στην καριέρα του.

Πιο συγκεκριμένα, πλέον με τη φανέλα των μπλε μετράει 4 γκολ και 1 ασίστ, ενώ συνολικά στην καριέρα του μετράει 158 γκολ και 92 ασίστ με Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτ και Τσέλσι.

250 - Raheem Sterling has now recorded 250 goals + assists in all competitions at club level (158 goals, 92 assists:



Liverpool - 23 goals, 17 assists

Man City - 131 goals, 74 assists

Chelsea - 4 goals, 1 assist



Guarantee. pic.twitter.com/ycFueLdaN3