Απελευθερώθηκε ο Γάλλος ποδηλάτης, Σοφιάν Σεχίλι

Δικαστήριο στην πόλη Πογκρανίτσι, στην περιοχή Πριμόρσκι (ρωσική Άπω Ανατολή), «έκρινε ένοχο τον Σοφιάν Σεχίλι» και τον καταδίκασε «σε πρόστιμο 50.000 ρούβλια» (σ.σ. περίπου 530 ευρώ), αναφέρεται στο δημοσίευμα, επικαλούμενο την δικαστή, Ιρίνα Μπιλέ.

Ο Γάλλος ποδηλάτης Σοφιάν Σεχίλι, ο οποίος παρέμενε φυλακισμένος στην Ρωσία από τις αρχές Σεπτεμβρίου, τιμωρήθηκε σήμερα (23/10) με πρόστιμο για «παράνομη διέλευση συνόρων» στην χώρα και αφέθηκε ελεύθερος, όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του ρωσικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων RIA Novosti.

Δεδομένου του χρόνου που παρέμεινε προφυλακισμένος, ο 44χρονος ποδηλάτης απαλλάχθηκε από την καταβολή του προστίμου και αφέθηκε ελεύθερος στην αίθουσα του δικαστηρίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο 44χρονος Γάλλος ποδηλάτης αντοχής σκόπευε να πάει με το ποδήλατο στην Ρωσία από την Κίνα, μέσω ενός συνοριακού περάσματος που μπορούσε να διασχίσει μόνο με τρένο ή λεωφορείο, σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Ναϊντίν, αξιωματούχο μιας επιτροπής παρακολούθησης δημόσιων φυλακών.

Ωστόσο, η χρήση αυτών των μέσων μεταφοράς θα ακύρωνε το ρεκόρ του, μετά από περισσότερες από 60 ημέρες και χιλιάδες χιλιόμετρα προσπάθειας.

Τα ρωσικά δικαστήρια αρχικά παρέτειναν την προφυλάκιση του Σαχίλι μέχρι τις 4 Οκτωβρίου, πριν την επεκτείνουν μέχρι τις 3 Νοεμβρίου.

Ο ποδηλάτης έφυγε από την Λισαβόνα στις αρχές Ιουλίου και σχεδίαζε να διασχίσει 17 χώρες πριν φτάσει στο Βλαδιβοστόκ, στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η σύντροφός του, Φανί Μπενσουσάν, δήλωσε στο γαλλικό κανάλι France 3 Oksitanie τον Σεπτέμβριο ότι ο ποδηλάτης είχε αποφασίσει να παρουσιασθεί στους τελωνειακούς υπαλλήλους, πεπεισμένος ότι θα τον άφηναν να περάσει με το ποδήλατό του, αλλά συνελήφθη.

Πρώην σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ για το πολιτιστικό περιοδικό Télérama, ο Σεχίλι ειδικεύεται στην ποδηλασία, που περιλαμβάνει αγώνες που εκτείνονται σε εκατοντάδες ή χιλιάδες χιλιόμετρα.