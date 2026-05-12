Ο Ντέσερ αφήνει την Εφές για το NCAA

Αφήνει την Ευρώπη και την Euroleague για το NCAA ο Μπράις Ντέσερ. Ο ψηλός της τουρκικής ομάδας αποδέχθηκε την πρόταση του πανεπιστημίου LSU και την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα περάσει την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού για να αγωνιστεί στο NCAA.

Ο Ντεσέρ έπαιξε σε 17 αγώνες της Euroleague με την φανέλα της Εφές, έχοντας 5.3 πόντους (68% στο δίποντο 53% στις βολές), 2.5 ριμπάουντ και 5.5 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανά 12:55'.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την φανέλα της Στρασμπούρ μετρώντας 9 πόντους και 5 ριμπάουντ ανά 17.8 λεπτά σε 26 αγώνες του γαλλικού πρωταθλήματος.