Γιαννακόπουλος για Ναν: «Αυτός ο τύπος δεν καταλαβαίνει από εμπόδια»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με νέα ανάρτησή του αποθέωσε τον Κέντρικ Ναν πριν από τον «τελικό» του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία.

Η υπόθεση του Αμερικανού άσου άλλωστε έχει απασχολήσει και στα πλέι οφ, αφού ο Ναν έχει περίπου 2,5 παιχνίδια να πάρει φάουλ, ενώ έχει εκτελέσει μόλις 5 βολές σε όλη τη σειρά με τη Βαλένθια.

Υπενθυμίζουμε πως νωρίτερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε εκφράσει για ακόμα μία φορά την στήριξή του στους «πράσινους».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Κλείστε τα αυτιά σας και χαλαρώστε τα σορτσάκια σας. Ακόμη κι αν πετάνε σκ@τ@ στον ανεμιστήρα, αυτός ο τύπος δεν καταλαβαίνει από σκ@τ@ και ανεμιστήρες, ούτε από οποιαδήποτε άλλα εμπόδια γιατί δεν… μπλέκεις μαζί του».