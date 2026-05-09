Η παρακάμερα του Παναθηναϊκού από το Game 4: «Έτοιμοι για την πιο κρίσιμη βραδιά της σεζόν» (vid)

Η Βαλένθια πήρε τη νίκη, έκανε το 2-2 στην σειρά και έτσι η πρόκριση στο Final-Four θα κριθεί στην Ισπανία και την «Roig Arena».
Ο Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε την παρακάμερα του αγώνα, με τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν από την συνέντευξη Τύπου να ακούγονται στο βίντεο. «Θα είμαστε συγκεντρωμένοι, όπως όταν κερδίσαμε στην Μαδρίτη, την Βαρκελώνη και δύο φορές στην Βαλένθια. Είμαστε συγκεντρωμένοι και θα κερδίσουμε στην Βαλένθια».
Την ίδια ώρα, το «τριφύλλι» τόνισε πως είναι έτοιμο για τον «τελικό», καθώς η ανάρτηση συνοδεύτηκε με την λεζάντα: «Η δρόμος για το Final Four της Euroleague κρίνεται σε ένα ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ παιχνίδι. Έχουμε δει τις μάχες, έχουμε νιώσει την πίεση και είμαστε έτοιμοι για την πιο κρίσιμη βραδιά της σεζόν. Μέχρι την επόμενη…».
@Paobcgr) May 9, 2026
The road to the EuroLeague Final Four comes down to one FINAL game.
We’ve seen the battles, we’ve felt the pressure, and now we stand ready for the most crucial night of the season. Till the next… pic.twitter.com/fTiOu1vEw2