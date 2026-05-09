Φάση - φάση η κλοπή της χρονιάς: Έτσι χάρισε η Euroleague στη Βαλένθια το break (vid)

Ένα ιδιαίτερα διαφωτιστικό βίντεο κάνει τον γύρο των social media και δείχνει με... αποδείξεις, ονόματα και κανονισμούς πώς η Euroleague έκανε τη «μισή δουλειά» στο 2ο break της Βαλένθια στο "T-Center".

Οι Ράντοβιτς, Ντιφαλά και Πέτεκ, εκτελώντας τα «θέλω» του Ιερεθουέλο και της διοργανώτριας αρχής, «εκτέλεσαν» τον Παναθηναϊκό Aktor στο Game 3.

Οι διαιτητές από το πρώτο λεπτό έδειξαν πως σκοπεύουν να σφυρίξουν με διαφορετικά κριτήρια στις δύο πλευρές του glass floor, να βγάλουν... εκτός εαυτού τους «πράσινους» και να δώσουν ισχυρά, διψήφια προβαδίσματα στη Βαλένθια, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.

Στις 10 στιγμές και φάσεις που θα δείτε στο παρακάτω βίντεο δεν περιλαμβάνονται τα οφθαλμοφανή σκάνδαλα που διέπραξαν οι τρεις διαιτητές αλλά αποφάσεις που στιγμάτισαν το παιχνίδι και επιβεβαιώνουν τις προθέσεις τους μέσα από δύσκολα σφυρίγματα για το μάτι του θεατή.

Άλλωστε, η διαφορά των βολών και των κερδισμένων φάουλ μεταξύ των Ναν και Μοντέρο (5 έναντι 19) ή το γεγονός πως ο περσινός MVP δεν έχει πάρει φάουλ για 102' αγωνιστικά λεπτά, είναι πράγματα που ήδη έχουν σημειωθεί. Ταυτόχρονα δε, ο Μπράνκου Μπαντιό με τη... σκυλιασμένη άμυνά του έχει χρεωθεί με μόλις έξι φάουλ σε όλη τη σειρά με το «τριφύλλι», ενώ ακόμα και όταν η μπάλα βγαίνει από τα πόδια του, οι διαιτητές δίνουν κατοχή για τη Βαλένθια.

Βλέπετε, όταν θες να κάνεις τη δουλειά σου με... χειρουργική ακρίβεια, δεν χρειάζονται μόνο εξόφθαλμα σφυρίγματα, όπως η γραμμή που πάτησε ο Ζαν Μοντέρο στο φινάλε.

Οι ρέφερι ήξεραν τι ήθελαν να κάνουν, εκνευρίζοντας πλήρως τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του, για να δώσουν ένα διψήφιο προβάδισμα στην ισπανική ομάδα.

Ενδεικτικά ορισμένες από τις αποφάσεις - στιγμές και κάποια συμπεράσματα για τα οποία δικαίως φωνάζει το «τριφύλλι», αφού και οι... τυφλοί είδαν τι συνέβη στο Game 4:

Βήματα του Ζαν Μοντέρο, που δεν καταλογίστηκαν

Διαφορετικά κριτήρια στις αποφάσεις μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων

Όρθιος ο πάγκος της Βαλένθια, καμία τεχνική εις βάρος των Ισπανών, όπως ανέφερε και ο Εργκίν Αταμάν

Πεντακάθαρο φάουλ του Νιλ Σακό σε επιθετικό ριμπάουντ του Ματίας Λεσόρ, που δεν δόθηκε γκολ - φάουλ

Φάουλ εις βάρος του Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις με «τσεκ» από τον αντίπαλο αμυνόμενο

Επιθετικό φάουλ τον Ισπανών που έγινε... αμυντικό φάουλ του Τι Τζέι Σορτς

Μη νόμιμη αμυντική θέση των παικτών της Βαλένθια σε διεισδύσεις του Τζέριαν Γκραντ

Φάουλ του Μπράνκου Μπαντιό σε τρίποντο του Κέντρικ Ναν, που δεν καταλογίστηκε και εξόργισε τον περσινό MVP

Τεχνικές ποινές που αποσυντόνισαν τους «πράσινους» και έδειξαν πως οι διαιτητές είχαν χάσει πλήρως τον έλεγχο του αγώνα

Ανύπαρκτο αμυντικό φάουλ εις βάρος του "NHD", στο οποίο φάνηκαν εκ νέου τα διαφορετικά διαιτητικά κριτήρια για κάθε ομάδα

Και επειδή η εικόνα «μιλάει» από μόνη της, ας παίξει το βίντεο...

Δείτε το εδώ: