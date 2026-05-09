Ναν-Μοντέρο στη σειρά των πλέι οφ: 5-19 βολές, 5-14 κερδισμένα φάουλ!

Ο Αμερικανός γκαρντ είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Ευρωλίγκας, ωστόσο στην σειρά του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια αντιμετωπίζει εχθρική διαιτησία.

Ο Κέντρικ Ναν στα τέσσερα παιχνίδια που έχει δώσει το Τριφύλλι με τους Ισπανούς για τα playoffs της Euroleague, έχει πάει στην γραμμή των βολών μόλις πέντε φορές και αυτές ήταν στα Game 1 και 2 στην Βαλένθια!

Συγκεκριμένα, στο πρώτο παιχνίδι ο Κέντρικ Ναν σε 34 αγωνιστικά λεπτά είχε 2/4 βολές, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι σε 30 λεπτά συμμετοχής είχε 1/1 βολές!

Στα Game 3 και 4 που διεξήχθησαν στο Telekom Center Athens, ο Κέντρικ Ναν αγωνίστηκε 22 λεπτά στο τρίτο παιχνίδι και δεν εκτέλεσε καμία βολή, ενώ αποβλήθηκε και με πέντε φάουλ!

Στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε 36 λεπτά και δεν πήγε στην γραμμή των βολών ούτε μια φορά... Αντίστοιχα ο Ζαν Μοντέρο στα τέσσερα παιχνίδια της σειράς με τον Παναθηναϊκό, είχε 19 κερδισμένα φάουλ, έχοντας 15/19.

Ο Κέντρικ Ναν στους τέσσερις αγώνες του Παναθηναϊκού με τις «νυχτερίδες», έχει 14 φάουλ κατά και πέντε κερδισμένα, ενώ αντίθετα ο Μοντέρο έχει υποπέσει σε μόλις τέσσερα φάουλ έχοντας κερδίσει 14.