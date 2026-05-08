Θα το έβλεπε και τυφλός: Ο Μοντέρο πάτησε τη γραμμή και με τα δύο πόδια πριν δώσει την χαριστική βολή! (vid, pics)

Το αποκορύφωμα του… χειρουργείου στο ΟΑΚΑ ήταν μία φάση 1:12 πριν το τέλος που ο Μοντέρο πάτησε και με τα δύο πόδια εκτός γηπέδου πριν στείλει το παιχνίδι στο +9.

Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στους τρεις πόντους, ένα τέτοιο αδιανόητο διαιτητικό λάθος 1:12 πριν το τέλος είναι αυτό που δίνει την χαριστική βολή στον Παναθηναϊκό.

Ο Μοντέρο ξεχύνεται στον αιφνιδιασμό, ο Γκραντ με την άμυνα του τον αναγκάζει να πατήσει την πλάγια γραμμή πρώτα με το αριστερό και μετά με το δεξί πόδι, όμως ο Ντιφαλά που έχει πεντακάθαρο οπτικό πεδίο αφήνει… πλεονέκτημα!

Ο Μοντέρο κάνει το 77-86 και παρότι ο Γκραντ του δείχνει με κάθε τρόπο ότι ο Δομηνικανός έχει πατήσει γραμμή, ο Γάλλος δεν αλλάζει απόφαση, σε μία απίστευτη φάση που καταδίκασε εντέλει το τριφύλλι.