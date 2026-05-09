Οι Νικς άλωσαν την έδρα των Σίξερς και ετοιμάζονται για... σκούπα

Οι Νεοϋορκέζοι είναι ασταμάτητοι στη σειρά με τους Σίξερς, αφού πέρασαν από την Φιλαδέλφεια επικρατώντας με 108-94, κάνοντας το 3-0 στους ημιτελικούς της Ανατολής.

Οι Νικς μπήκαν νωθρά στο ματς και επέτρεψαν στους Σίξερς να προηγηθούν με 31-27 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως στη συνέχεια κυριάρχησαν και με επί μέρους 21-33 έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 52-60.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Νεοϋορκέζους να απορροφούν την πίεση των Σίξερς, φτάνοντας στη νίκη που τους φέρνει ακόμη πιο κοντά στους τελικούς της Ανατολής.

O Τζέιλεν Μπράνσον με 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Νικς, με τον Κέλι Ούμπρε να ξεχωρίζει για τους Σίξερς, έχοντας 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

