Μπράουν: «Ο Σάκοτα μας είπε ότι και ο Κόμπε - Υπόσχομαι να φέρουμε τον τίτλο»

Πανευτυχής με την πρόκριση, αλλά και προσηλωμένος πλέον στον τελικό του BCL εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο Γκρεγκ Μπράουν.

Ο Αμερικανός σέντερ της ΑΕΚ είχε 8 πόντους και 7 ριμπάουντ στη νίκη επί της Μάλαγα και στις δηλώσεις του στην Cosmote Tv σημείωσε: «Ο κόουτς Σάκοτα μας είπε στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα, ότι είχε πει και ο Κόμπε Μπράιαντ: "η δουλειά δεν τελείωσε".

Θα το χαρούμε, αλλά δε θα το πανηγυρίσουμε γιατί έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε. Παλεύουμε για το δεύτερο τίτλο μας στο BCL. Θα το απολαύσουμε, εγώ προσωπικά είμαι τόσο χαρούμενος, είμαι σε σοκ! Θέλουμε να πάρουμε τον τίτλο».

Για τη Ρίτας στον τελικό του Σαββάτου: «Είναι πολύ γρήγοροι, δυνατοί και θα είναι ένα σκληρό ματς. Υπόσχομαι να φέρουμε πίσω στην Αθήνα το Κύπελλο».