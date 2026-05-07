Οι 11 κανόνες της Ζαλγκίρις για να πάει Final Four, σεξ υπό προϋποθέσεις

Η ομάδα του Τόμας Μασιούλις μείωσε τη σειρά σε 2-1 κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, με τους ανθρώπους της Ζαλγκίρις να έχουν κρεμάσει τους 11 κανόνες που θα την οδηγήσουν την καλύτερη προετοιμασία για να πάει στο Final Four.
Σε αυτούς μάλιστα προβλέπεται και ειδική συνθήκη για σεξ...
Αναλυτικά οι 11 κανόνες:
- Προτεραιότητα στο ύπνο: Ο στόχος είναι 8-9 ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ.
- Ενυδάτωση: Να πίνουν νερό συνεχώς μέσα στην ημέρα και να αποφευχθεί η αφυδάτωση.
- Πειθαρχία στη διατροφή: Ισορροπημένα γεύματα με πρωτεΐνη, σύνθετους υδατάνθρακες και καλά λιπαρά. Όχι junk food.
- Υδατάνθρακες: Αυξημένη πρόσληψη υδατανθράκων 2-3 ημέρες πριν από τον αγώνα για περισσότερη ενέργεια.
- Αποθεραπεία: Περισσότερος χρόνος καθημερινά. Υποχρεωτικό, όχι προαιρετικό.
- Επιπλέον θεραπεία : Άμεση αναφορά για οποιονδήποτε πόνο ή ενόχληση και περισσότερος χρόνος στο treatment room.
- Πνευματική προετοιμασία: Συγκέντρωση και περιορισμός περισπασμών όπως social media, ξενύχτια και περιττό άγχος.
- Καθόλου αλκοόλ / Όχι ξενύχτια: Μηδενικό αλκοόλ για προστασία του σώματος και καλύτερη αποκατάσταση.
- Η ομάδα πάνω απ’ όλα: Επικοινωνία, ενέργεια και σωστή νοοτροπία περισσότερο από ποτέ.
- Ίδιες συνήθειες – σε υψηλότερο επίπεδο: Τα ίδια πράγματα, αλλά πιο συγκεντρωμένα, πιο γρήγορα και πιο δυνατά.
- Όχι σεξ*: Επιτρέπεται μόνο σε… διαστήματα 2 λεπτών / 1 λεπτού επί 5 επαναλήψεις, χωρίς έξτρα… κούραση