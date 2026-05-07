Ρογκαβόπουλος: «Ήθελα πολύ να βάλω το σουτ – Πάμε για την Παρασκευή»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλους σε δηλώσεις του μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Game 3 στάθηκε στα τελευταία χαμένα σουτ σημειώνοντας ότι ήθελε πολύ να το βάλει, ενώ πλέον το μόνο που κοιτούν στην ομάδα είναι το Game 4.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δυστυχώς το σουτ δεν μπήκε. Short memory. Αυτή είναι η κατάσταση. Πάμε για την Παρασκευή. Ήθελα πολύ να το βάλω. Μόνο και μόνο που φτάσαμε εκεί ήταν ηρωικό. Δεν αξίζαμε να κερδίσουμε, έτσι όπως παίξαμε. Κάναμε τεράστια προσπάθεια, δεν ήταν αρκετή. Αν δεν ματσάρεις την ταχύτητα από το πρώτο λεπτό δεν κερδίζεις

Μας έλειψε ο Ναν στο τέλος, να πάρει τα μεγάλα σουτ. Στη Βαλένθια μπήκανε τα κρίσιμα σουτ, απόψε δεν μπήκανε. Χάσαμε ένα παιχνίδι που μπορούσαμε να το τελειώσουμε σήμερα. Όταν φτάνει εκεί το παιχνίδι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και συνεπείς. Όχι να χάνουμε με 20 και να ξυπνήσουμε μετά»