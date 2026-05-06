Euroleague: Συνάντηση με την ABA Liga για πιθανή συνεργασία

Το πρωί της Τρίτης (05/05) ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague, Τσους Μπουένο, συναντήθηκε με ανθρώπους της ABA Liga, για να συζητήσουν για πιθανή συνεργασία.

Συγκεκριμένα οι δύο πλευρές συναντήθηκαν στη Βαρκελώνη και επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό ευκαιριών για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της EuroLeague

«Την Τρίτη, 5 Μαΐου, η ηγεσία της ABA League επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Euroleague Basketball στη Βαρκελώνη για μια συνάντηση υψηλού επιπέδου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Chus Bueno και ανώτερα στελέχη.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό ευκαιριών για την περαιτέρω ενίσχυση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τόσο από αθλητική όσο και από εμπορική άποψη. Έμφαση δόθηκε στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, στη βελτίωση των δομών των διαγωνισμών και στην αξιοποίηση νέων δυνατοτήτων για τη δημιουργία αξίας σε όλο το οικοσύστημα του μπάσκετ.

Και οι δύο οργανισμοί επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για τη διατήρηση ενός ανοιχτού και εποικοδομητικού διαλόγου, με κοινή πρόθεση να διερευνήσουν την ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας και την προώθηση της συνεχούς καινοτομίας στο άθλημα»