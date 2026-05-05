Μπούτσκος: «Με μεγάλο κίνητρο απέναντι στο Περιστέρι»

Οι δηλώσεις του Παντελή Μπούτσκου ενόψει του game 2 του ΠΑΟΚ απέναντι στο Περιστέρι στην Αθήνα.

Όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

Το πρώτο βήμα έγινε την Τέταρτη στο PAOK Sports Arena. Ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-0 και χρειάζεται μία ακόμη νίκη απέναντι στο Περιστέρι Betsson για να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά της Stoiximan GBL. Αύριο το βράδυ (6/5 στις 19:00) στο Κ.Γ. Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου» ο ΠΑΟΚ θα έχει την ευκαιρία να τελειώσει την πρόκριση χωρίς να χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι.

Το έργο της ομάδας μας δεν θα είναι εύκολο, όπως άλλωστε έχει αποδειχθεί από όλα τα φετινά παιχνίδια των δύο ομάδων και ιδιαίτερα στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο Περιστέρι.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Παντελής Μπούτσκος αναφερόμενος στον αυριανό αγώνα με το Περιστέρι, τόνισε: «Κάναμε το πρώτο βήμα στο γήπεδο μας και πηγαίνουμε με μεγάλο κίνητρο για ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι στο Περιστέρι. Είναι μια περίοδος που δοκιμάζεται η πνευματική δύναμη και οι αντοχές της ομάδας μας. Οφείλουμε να ελέγξουμε τον ρυθμό του αγώνα και να μείνουμε πιστοί στο πλάνο για 40 λεπτά ώστε να πάρουμε τη νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο, που έχει ποιότητα και συνοχή».