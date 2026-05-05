«Με συνοδεία ιδιωτικής ομάδας ασφαλείας ταξιδεύει η Βαλένθια στην Αθήνα»

Η Βαλένθια ταξιδεύει στην Αθήνα με συνοδεία ιδιωτικής ομάδας ασφαλείας σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κέρδισε δύο φορές στην Ισπανία την Βαλένθια για τα play-offs της Euroleague και έτσι ψάχνει μία νίκη για να πάρει την πρόκριση στο Final-Four. Η σειρά μεταφέρεται τώρα στην Αθήνα και το «T-Center» (6/5, 21:15).

Μετά το Game 2 υπήρξε ένταση ανάμεσα στις δύο ομάδες, με το «τριφύλλι» να καταγγέλει τα όσα έγιναν στην «Roig Arena», ενώ ο Πέδρο Μαρτίνεθ με δηλώσεις του… επιτέθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές από τον αθλητικό δικαστή.

Σύμφωνα με την «AS», μετά από όλα αυτά η Βαλένθια ταξιδεύει στην Αθήνα για το Game 3 με την συνοδεία ιδιωτικής ομάδας ασφαλείας, η οποία αποτελείται από ανθρώπους που αποτελούν την φύλαξη της «Roig Arena». Η δουλειά τους είναι να φροντίσουν πως δεν θα συναντήσει κάποιο δύσκολη κατάσταση στην Ελλάδα η αποστολή της ισπανικής ομάδας εντός και εκτός γηπέδου.