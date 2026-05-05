ΠΑΟΚ: Προπόνηση με τον Γιαννάκη με δώρα και τούρτα

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον δεύτερο προημιτελικό κόντρα στο Περιστέρι Betsson (6/5, 19:00) με μία παρουσία - έκπληξη στο γήπεδο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Με μία ιδιαίτερη και ευχάριστη παρουσία πραγματοποιήθηκε η σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, λίγο πριν από την αναχώρηση της αποστολής για την Αθήνα. Ήταν εδώ, στο PAOK Sports Arena, ο Γιαννάκης μας.

Την περασμένη εβδομάδα, όταν είχε τα γενέθλιά του, η ομάδα ήταν στο Μπιλμπάο για τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup. Μεταθέσαμε το ραντεβού μας για αυτή την εβδομάδα.

Η μητέρα του Γιάννη μας, η κυρία Δήμητρα, αυτή η ηρωίδα, ήθελε να κεράσει την ομάδα για τα γενέθλιά του, εμείς θέλαμε να δώσουμε τα δώρα μας στο Γιάννη, αλλά πάνω από όλα να εκφράσουμε την απεριόριστη αγάπη και τον σεβασμό μας για αυτό τον μοναδικό τρόπο που στηρίζει τον ΠΑΟΚ.

Και κάπως έτσι, μαζί με την απαραίτητη για τις περιστάσεις τούρτα και όλη την ομάδα να του εύχεται χρόνια πολλά, ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο η σημερινή μας προπόνηση».