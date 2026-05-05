Ο Λεσόρ μπήκε με full face για να αποθεώσει τον τροπαιούχο προπονητή Ρόγκα!

Άλλη, εντελώς οικογενειακή κατάσταση, αυτή που ζει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός με τον Ρογκαβόπουλο να συμμετέχει ως head coach (!) σε ομάδα στο Basketaki και τον Λεσόρ να βουτάει στο φινάλε στο παρκέ με κομφετί για να τον αποθεώσει μαζί με τους παίκτες του

Μαζί του η μισή ομάδα του «τριφυλλιού». Από τον Χουάντσο, τον Τολιόπουλο, τον Γκριγκόνις, τον Γκραντ, τον Ναν, τον Κουζέλογλου, και άλλα μέλη του πράσινου σταφ ήταν εκεί στο Περιστέρι μαζί με κόρνες στα court seats για να αποθεώσουν τον προπονητή συμπαίκτη τους που τελικά έχοντας υπερόπλα στο ρόστερ του (Αθηναίου, Κουμπούρας κ.α.) σήκωσε το πρωτάθλημα...