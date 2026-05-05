Οι Νικς με... περίπατο έκαναν το 1-0 στη σειρά με τους Σίξερς

Οι Νεοϋορκέζοι έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Φιλαδέλφεια 76ερς, επικρατώντας με 137-98, στο Game 1 της σειράς των ημιτελικών της ανατολικής περιφέρειας.

Oι Νικς μπήκαν με άγριες διαθέσεις από το ξεκίνημα του αγώνα και προηγήθηκαν με 33-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με επί μέρους 41-26 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 23 πόντων (74-51).

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν την κυριαρχία τους και στο δεύτερο ημίχρονο, αφού δεν άφησαν σε κανένα σημείο τους Σίξερς να ρίξουν την διαφορά κάτω από τους 20 πόντους, φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη και το 1-0 στη σειρά.

O Τζέιλεν Μπράνσον με 35 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Πολ Τζορτζ να ξεχωρίζει για τους Φιλαδέλφεια 76ερς, έχοντας 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης