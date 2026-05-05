Μια πιο έτοιμη ΑΕΚ φέτος θα αντιμετωπίσει μια διαφορετική Μάλαγα

H AEK ετοιμάζεται για την μεγάλη αναμέτρηση με την Μάλαγα, με φόντο τον τελικό και ο Θάνος Τσίμπος αναλύει το ζευγάρι.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για το Φαιναλ-4 της Μπανταλόνα, όπου θα αντιμετωπίσει την δύο συνεχόμενες φορές πρωταθλήτρια Μάλαγα. Η ομάδα του Ίμπο Ναβάρο, έχει πάρει ό,τι τίτλο υπάρχει πλην του πρωταθλήματος Ισπανίας τα τελευταία τρία χρόνια και σίγουρα είναι αρκετά έμπειρη στο πυρήνα της.

Φέτος όμως τα πράγματα είναι αλλιώς. Δεν είναι μόνο η ΑΕΚ διαφορετική, αλλά και η Μάλαγα, δεν είναι η ομάδα των προηγούμενων ετών. Η Ένωση πέρσι πήγε στο Φάιναλ-4 των Λιοσίων, ως ξεκάθαρο αουτσάιντερ, αφού η πορεία της θεωρήθηκε κάτι σαν υπέρβαση, σε σχέση με το πώς ξεκίνησε την χρονιά το καλοκαίρι, αλλά και τους πρώτους 2-3 μήνες που δεν έπαιζε καλά. Στο φετινό Φάιναλ-4, δεν πάει σίγουρα ως φαβορί, αλλά ως προς ίση με ίσους.

Μπορεί η Μάλαγα να έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ, από τις τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν, όμως η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη ομάδα της κανονικής διάρκειας και των playoff, φτάνοντας στο Φάιναλ-4 με ρεκόρ 13-2, που δεν έχει καμία άλλη ομάδα στην διοργάνωση. Μόνο αυτό δείχνει πόσο σταθερή και σοβαρή ήταν καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς. Ειδικά στα playoff απέναντι στην Μπανταλόνα, έδειξε απίστευτο μέταλλο ως ομάδα και μια ωριμότητα στην διαχείριση των καταστάσεων που είναι αυτή που μπορεί να κάνει την διαφορά φέτος.

Η Ένωση, έχει κερδίσει αντιπάλους με μεγαλύτερους προϋπολογισμούς, έχοντας πάνω κάτω το ίδιο μοτίβο σε όλα τα παιχνίδια. Είναι ανταγωνιστική σε όλο το ματς, προσπαθώντας να είναι κοντά στο σκορ στο τέλος, είτε να κερδίζει για λίγο, είτε να χάνει για λίγο. Εκεί, βγαίνουν μπροστά οι παίκτες με μεγάλη προσωπικότητα που έχει, όπως ο Μπάρτλεϊ, ο Νάναλι και ο Γκρέι. Ο κάθε ένας από αυτούς είναι μια διαφορετική ιστορία, όμως σημασία έχει ότι είναι πανέτοιμοι για την πρόκληση.

Ο Μπάρτλεϊ, δεν έχει αφήσει παιχνίδι, που να μην έχει βάλει κρίσιμα σουτ, όταν η μπάλα στην κυριολεξία ζυγίζει τόνους. Βαρεθήκαμε να μετράμε winning shots φέτος. Ο Νάναλι, από την άλλη, έχει παίξει τόσα πολλά κρίσιμα ματς, που αυτό θα του φαίνεται άλλη μια μέρα στην δουλειά. Ο Γκρέι, όμως είναι η προσωποποίηση της ΑΕΚ, τα δύο αυτά χρόνια. Ο ίδιος ήταν εντελώς άγουρος και ανώριμος πέρσι όταν πρωτοήρθε και στην πορεία ανέβαζε την απόδοση του. Στο Φάιναλ-4, φάνηκε όπως και η ΑΕΚ, ότι ακόμα δεν ήταν έτοιμοι για αυτό το επίπεδο του ανταγωνισμού, όμως χρησιμοποίησε την ήττα αυτή ως καύσιμο για φέτος και ως μια εμπειρία που προηγουμένως δεν είχαν.

Φέτος ο Γκρέι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα βγει MVP του BCL, κεφαλαιοποιώντας την πρόοδο που έκανε μέσα από την λειτουργία της ομάδας. Το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ. Πέρσι δεν ήταν ακόμα έτοιμη, να αντιμετωπίσει τέτοιον αντίπαλο. Φέτος, πολύ πιο έμπειρη, με τους παίκτες από την περσινή ομάδα να έχουν ήδη μια τέτοια διοργάνωση στην πλάτη τους, συν την προσθήκη έμπειρων παιδιών, όπως ο Χαραλαμπόπουλος, ο Κατσίβελης και ο Νάναλι.

Βέβαια, απέναντι της, η ΑΕΚ θα βρει μια εξαιρετική ομάδα, η οποία όμως σίγουρα δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με πέρσι. Μετά από πολλά χρόνια, ο ισχυρός κορμός της έσπασε, αφού έφυγαν βασικά κομμάτια του, όπως ο Τάισον Κάρτερ, ο Κάμερον Τέιλορ, ο Οσετκόφσκι και ο Γιακούμπα Σίμα. Αυτοί που ήρθαν ως αντικαταστάτες δεν ήταν ίδιας ποιότητας, αν εξαιρέσουμε τον Κρις Ντουάρτε, οπότε φέτος δυσκολεύεται αρκετά στο πρωτάθλημα. Αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε κακό φεγγάρι με έξι ήττες στα τελευταία επτά παιχνίδια, ενώ το Σάββατο απέναντι στην Μπανταλόνα το παιχνίδι διεκόπη, με την διαφορά να βρίσκεται στους 20 πόντους για την ομάδα του Ρούμπιο.

Ο κόουτς Ναβάρο, σε δηλώσεις του, είπε ότι μάλλον η ΑΕΚ είναι το φαβορί, θέλοντας να βγάλει την πίεση από την ομάδα του, αλλά έχουν γνώση οι φύλακες. Ένα ματς, επανάληψη του περσινού ημιτελικού με την διαφορά, ότι την περασμένη σεζόν, η ΑΕΚ μπήκε στο παρκέ με πιθανότητες 70-30, ενώ φέτος μάλλον είναι πιο κοντά στο 50-50. Όλα θα φανούν στο γήπεδο βέβαια, αλλά το σίγουρο είναι ότι η ΑΕΚ είναι πιο έτοιμη και πιο σκληρή. Αυτό που είπε ο Ναβάρο για το φιζικάλιτι της ΑΕΚ, ισχύει στο 100% και θα είναι το όπλο της σε αυτό το Φάιναλ-4.

Ο Σάκοτα, είδε πέρσι, ότι στα τελευταία πέντε λεπτά, η άμυνα της Μάλαγα προκάλεσε ασφυξία στην ΑΕΚ και προσπάθησε φέτος να φτιάξει μια ομάδα που θα κάνει το ίδιο στον αντίπαλο. Με την προσθήκη του Μπράουν τα κατάφερε, οπότε είναι αυτό μια καλή βάση για να παίξει απέναντι στους Ισπανούς. Το τι θα γίνει κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει, ειδικά όταν μιλάμε για τόσο καλές ομάδες, όμως η ΑΕΚ έχει ήδη περάσει από την Άλμπα και την Μπανταλόνα. Της μένει η Μάλαγα και μάλλον η Τενερίφη. Τίποτα δεν είναι απίθανο για την φετινή ΑΕΚ.