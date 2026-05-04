Τα συγχαρητήρια της Αρμάνι Μιλάνο στην Ίντερ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος (pic)

Η Ίντερ κέρδισε με άνεση την Πάρμα (2-0) και έτσι κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα Ιταλίας. Τουράμ και Μικιταριάν διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα και μετά το φινάλε του αγώνα ξεκίνησε το πάρτι για το 21ο πρωτάθλημα.

Η Αρμάνι Μιλάνο έστειλε τα δικά της συγχαρητήρια στην ομάδα του Κρίστιαν Κίβου, γράφοντας στα social media: «Συγχαρητήρια στην Ίντερ για την κατάκτηση του 21ου scudetto».

