Τα συγχαρητήρια της Αρμάνι Μιλάνο στην Ίντερ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος (pic)

Η Ίντερ κέρδισε με άνεση την Πάρμα (2-0) και έτσι κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα Ιταλίας. Τουράμ και Μικιταριάν διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα και μετά το φινάλε του αγώνα ξεκίνησε το πάρτι για το 21ο πρωτάθλημα.
Η Αρμάνι Μιλάνο έστειλε τα δικά της συγχαρητήρια στην ομάδα του Κρίστιαν Κίβου, γράφοντας στα social media: «Συγχαρητήρια στην Ίντερ για την κατάκτηση του 21ου scudetto».
Complimenti @Inter per la conquista dello scudetto numero 21 https://t.co/LG9ULZOkUu— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) May 4, 2026