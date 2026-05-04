Την... πάτησαν όπως το 2003 οι Μάτζικ κόντρα στους Πίστονς!

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς αν και βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο στη σειρά με τους Ορλάντο Μάτζικ, πήραν το Game 7 (116-94) και πανηγύρισαν την πρόκρισή τους στα ημιτελικά της Ανατολής.

Η ζωή κάνει κύκλους, κάτι που το κατάλαβαν με άσχημο τρόπο οι Ορλάντο Μάτζικ, που μπήκαν στην σειρά με τους Πίστονς έχοντας καταλάβει την 8η θέση, όπως και το 2003, ξεκίνησαν με νίκη στο Game 1 με τους πρωτοπόρους της Ανατολής, όπως και το 2003, πήραν προβάδισμα με 3-1 νίκες, όπως και το 2003 και απώλεσαν το προβάδισμά τους, με τους Πίστονς να παίρνουν την πρόκριση, όπως το 2003!

Στο αγωνιστικό σκέλος, oι Μάτζικ ήταν ανταγωνιστικοί για ένα δωδεκάλεπτο, αφού έκλεισαν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 20-22, όμως στη συνέχεια οι Πίστονς πάτησαν... γκάζι και δεν ξανακοίταξαν πίσω, αφού έτρεξαν επί μέρους 40-27 στην δεύτερη περίοδο, πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με προβάδισμα 11 πόντων (60-49).

Η κυριαρχία των γηπεδούχων συνεχίστηκε και στο τρίτο δωδεκάλεπτο, με τους Πίστονς να κάνουν επί μέρους 23-15 για να μπουν στην τελευταία περίοδο, έχοντας προβάδισμα 19 πόντων (83-64), με τους Μάτζικ να επιχειρούν να κάνουν την αντεπίθεσή τους, όμως τα «Πιστόνια» άντεξαν και πήραν τη νίκη που τους στέλνει στα ημιτελικά της ανατολικής περιφέρειας.

Πλέον, οι Πίστονς περιμένουν τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι των Κλίβελαντ Καβαλίερς με τους Τορόντο Ράπτορς, που επίσης οδηγήθηκε σε Game 7 και θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα.

Kορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τομπάις Χάρις που σημείωσε 30 πόντους, έχοντας ακόμη 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ για τους Ορλάντο Μάτζικ, ξεχώρισε ο συγκινητικός Πάολο Μπανκέρο, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 38 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης