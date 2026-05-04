100+ πόντοι σε… μισή σειρά play-offs: Ιστορικό κατόρθωμα του Εμπίιντ

Ο Τζοέλ Εμπίιντ οδήγησε τους Φιλαδέλφεια Σίξερς σε μία ιστορική νίκη κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς και πέτυχε κάτι μοναδικό.

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς βρέθηκαν να χάνουν με 3-1 στην σειρά με τους Μπόστον Σέλτικς, όμως έβγαλαν αντίδραση, έδειξαν χαρακτήρα και με το 109-100 στο Game 7 πήραν την πρόκριση στους ημιτελικούς της Ανατολής.

Ο Τζοέλ Εμπίιντ έμεινε εκτός στα πρώτα τρία παιχνίδια της σειράς, όμως στο Game 4 επέστρεψε και με το… καλημέρα προσέφερε πράγματα στην ομάδα του. Στην επιστροφή του είχε 26 πόντους, στο Game 5 33 πόντους, στο Game 6 19 πόντους και στον «τελικό» 34 πόντους.

Έτσι, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που τελειώνει μία σειρά στα play-offs με 100+ πόντους, έχοντας χάσει τα τρία πρώτα παιχνίδια.