100+ πόντοι σε… μισή σειρά play-offs: Ιστορικό κατόρθωμα του Εμπίιντ

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς βρέθηκαν να χάνουν με 3-1 στην σειρά με τους Μπόστον Σέλτικς, όμως έβγαλαν αντίδραση, έδειξαν χαρακτήρα και με το 109-100 στο Game 7 πήραν την πρόκριση στους ημιτελικούς της Ανατολής.
Ο Τζοέλ Εμπίιντ έμεινε εκτός στα πρώτα τρία παιχνίδια της σειράς, όμως στο Game 4 επέστρεψε και με το… καλημέρα προσέφερε πράγματα στην ομάδα του. Στην επιστροφή του είχε 26 πόντους, στο Game 5 33 πόντους, στο Game 6 19 πόντους και στον «τελικό» 34 πόντους.
Έτσι, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που τελειώνει μία σειρά στα play-offs με 100+ πόντους, έχοντας χάσει τα τρία πρώτα παιχνίδια.
Joel Embiid of the @sixers is the first player in NBA history to score 100+ points in a playoff series despite missing the first 3 games. pic.twitter.com/iuMXvrOFqy— OptaSTATS (@OptaSTATS) May 3, 2026