«Η Χάποελ του Ιτούδη θέλει τον Οκέκε»

Στο μεταγραφικό ραντάρ της Χάποελ Τελ Αβίβ φέρεται να βρίσκεται ο Τσούμα Οκέκε.

Σύμφωνα με το ισραηλινό «Israel Hayom», η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θέλει να αποκτήσει τον ψηλό της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσούμα Οκέκε, για την επόμενη σεζόν.

Όπως αναφέρεται ο Αμερικανονιγηριανός φόργουορντ θα μπορούσε να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης το προσεχές καλοκαίρι. Ο προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ, Δημήτρης Ιτούδης, είχε ήδη συνομιλίες με τον Οκέκε το περασμένο καλοκαίρι, αλλά ο παίκτης τελικά αποφάσισε να μετακομίσει στην Ισπανία.

Φέτος στη Euroleague έχει μέσο όρο 5,8 πόντους και 4 ριμπάουντ ανά αγώνα, με την νυν ομάδα του, Ρεάλ, να βρίσκεται στο 2-0 της σειράς των προημιτελικών της Euroleague κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ.