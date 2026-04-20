Γιόκιτς, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Ουεμπανιάμα για το MVP - Οι φιναλίστ των βραβείων του NBA

Το ΝΒΑ γνωστοποίησε τις λίστες με τους φιναλίστ που θα διεκδικήσουν τα ατομικά βραβεία της regular season, με την μάχη για τον MVP να κορυφώνεται.

Οι τρεις φιναλίστ που θα διεκδικήσουν την κορυφαία διάκριση στην Λίγκα, είναι οι Νίκολα Γιόκιτς, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Βίκτορ Ουεμπανιάμα, με τον νικητή να αναμένεται να ανακοινωθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου 25/4.

Αναλυτικά οι λίστες των φιναλίστ για τα ατομικά βραβεία:

ΜVP

Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς)

Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ)

Βίκτορ Ουεμπανιάμα (Σαν Αντόνιο Σπερς)

The 2025-26 Finalists for Kia NBA Most Valuable Player.



Shai Gilgeous-Alexander

Nikola Jokić

Victor Wembanyama pic.twitter.com/Gy5UcInp6h — NBA (@NBA) April 19, 2026

Προπονητής της χρονιάς

Τζέι Μπι Μπίκερσταφ (Ντιτρόιτ Πίστονς)

Μιτς Τζόνσον (Σαν Αντόνιο Σπερς)

Τζο Μαζούλα (Μπόστον Σέλτικς)

The 2025-26 Finalists for NBA Coach of the Year.



J.B. Bickerstaff

Mitch Johnson

Joe Mazzulla pic.twitter.com/mskGQQhp1l — NBA (@NBA) April 19, 2026

Αμυντικός της χρονιάς

Τσετ Χόλμγκρεν (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ)

Άουσαρ Τόμπσον (Ντιτρόιτ Πίστονς)

Βίκτορ Ουεμπανιάμα (Σαν Αντόνιο Σπερς)

The 2025-26 Finalists for Kia NBA Defensive Player of the Year.



Chet Holmgren

Ausar Thompson

Victor Wembanyama pic.twitter.com/C4cMnh1WFu — NBA (@NBA) April 19, 2026

Clutch παίκτης της χρονιάς

Άντονι Έντουαρντς (Μινεσότα Τίμπεργουλβς)

Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ)

Τζαμάλ Μάρεϊ (Ντένβερ Νάγκετς)

The 2025-26 Finalists for Kia NBA Clutch Player of the Year.



Anthony Edwards

Shai Gilgeous-Alexander

Jamal Murray pic.twitter.com/yLXEPZ3gan — NBA (@NBA) April 19, 2026

Πιο βελτιωμένος παίκτης

Νικέιλ Αλεξάντερ-Ουόκερ (Ατλάντα Χοκς)

Ντένι Αβντίγια (Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς)

Τζέιλεν Ντούρεν (Ντιτρόιτ Πίστονς)

The 2025-26 Finalists for Kia NBA Most Improved Player.



Nickeil Alexander-Walker

Deni Avdija

Jalen Duren pic.twitter.com/cN0ydFsgNK — NBA (@NBA) April 19, 2026

Έκτος παίκτης της χρονιάς

Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ (Ντένβερ Νάγκετς)

Χάιμε Ζακές (Μαϊάμι Χιτ)

Κέλντον Τζόνσον (Σαν Αντόνιο Σπερς)

The 2025-26 Finalists for Kia NBA Sixth Man of the Year.



Tim Hardaway Jr.

Jaime Jaquez Jr.

Keldon Johnson pic.twitter.com/JRNRtyWBSj — NBA (@NBA) April 19, 2026

Rookie of the Year

Βι Τζέι Έτζκομπ (Φιλαδέλφεια 76ερς)

Κούπερ Φλαγκ (Ντάλας Μάβερικς)

Κον Κνίπελ (Σάρλοτ Χόρνετς)