Γιόκιτς, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Ουεμπανιάμα για το MVP - Οι φιναλίστ των βραβείων του NBA

Οι τρεις φιναλίστ που θα διεκδικήσουν την κορυφαία διάκριση στην Λίγκα, είναι οι Νίκολα Γιόκιτς, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Βίκτορ Ουεμπανιάμα, με τον νικητή να αναμένεται να ανακοινωθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου 25/4.
Αναλυτικά οι λίστες των φιναλίστ για τα ατομικά βραβεία:
ΜVP
Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς)
Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ)
Βίκτορ Ουεμπανιάμα (Σαν Αντόνιο Σπερς)
Προπονητής της χρονιάς
Τζέι Μπι Μπίκερσταφ (Ντιτρόιτ Πίστονς)
Μιτς Τζόνσον (Σαν Αντόνιο Σπερς)
Τζο Μαζούλα (Μπόστον Σέλτικς)
Αμυντικός της χρονιάς
Τσετ Χόλμγκρεν (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ)
Άουσαρ Τόμπσον (Ντιτρόιτ Πίστονς)
Βίκτορ Ουεμπανιάμα (Σαν Αντόνιο Σπερς)
Clutch παίκτης της χρονιάς
Άντονι Έντουαρντς (Μινεσότα Τίμπεργουλβς)
Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ)
Τζαμάλ Μάρεϊ (Ντένβερ Νάγκετς)
Πιο βελτιωμένος παίκτης
Νικέιλ Αλεξάντερ-Ουόκερ (Ατλάντα Χοκς)
Ντένι Αβντίγια (Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς)
Τζέιλεν Ντούρεν (Ντιτρόιτ Πίστονς)
Έκτος παίκτης της χρονιάς
Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ (Ντένβερ Νάγκετς)
Χάιμε Ζακές (Μαϊάμι Χιτ)
Κέλντον Τζόνσον (Σαν Αντόνιο Σπερς)
Rookie of the Year
Βι Τζέι Έτζκομπ (Φιλαδέλφεια 76ερς)
Κούπερ Φλαγκ (Ντάλας Μάβερικς)
Κον Κνίπελ (Σάρλοτ Χόρνετς)