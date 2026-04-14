Ο Βίκος πήρε διπλό στην έδρα του Λαυρίου (87-74), ισοφάρισε τη σειρά των πλέι οφ και πλέον η πρόκριση θα κριθεί στο τελευταίο παιχνίδι την Κυριακή στα Ιωάννινα (19/4, 17:00).

Οι Vikos Φalcons επικράτησαν εκτός έδρας του Λαυρίου Boderm με 87-74 για τη δεύτερη αγωνιστική των playoffs της Elite League. Έτσι έφεραν στα ίσα τη σειρά (2-2), με την πρόκριση να κρίνεται πλέον σε τρίτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί την Κυριακή (17:00) στα Ιωάννινα.

Λαύριο Boderm-Vikos Φalcons 74-87

Διαιτητές: Μαγκλογιάννης-Ζιώγας-Σπυρόπουλος (Ντίνος)

Δεκάλεπτα: 22-16, 37-36, 55-58, 74-87

Λαύριο (Πασχάλης): Άντερσον 22 (2), Στασινός 7 (1), Σιγάλας 3 (1), Προίσκος 6 (2), Δήμος 2, Δεϊμέζης 2, Γεωργάς, Τόλιας 15 (1), Καματερός 11 (3), Καλόγηρος 4, Λεφιού 2, Μουτάφης

Vikos Φalcons (Γιαπλές): Τζόουνς 17 (3), Γεωργίου, Άντερσον 23 (2), Γράβας 3 (1), Διαμαντάκος 2, Καμπερίδης 9 (1), Βασιλείου, Τσούκας 8 (2), Αρνόκουρος 6, Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 19 (3)

Τα υπόλοιπα παιχνίδια θα γίνουν την Τετάρτη του Πάσχα (15/4) με κοινή ώρα έναρξης στις 17:00 και μετάδοση από το κανάλι της ΕΟΚΑ στο YouTube. Ο Κόροιβος υποδέχεται τη ΝΕ Μεγαρίδος που προηγείται με 2-1 στις νίκες, ενώ το Ψυχικό φιλοξενεί τον Πρωτέα Βούλας και η ΑΓΕΧ τον Evertech Παπάγου, με τις δύο φιλοξενούμενες ομάδες να έχουν ισχυρό προβάδισμα με 3-0 στη σειρά.

Την ίδια ημέρα (15/4) διεξάγονται και οι αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής των play out. Η Νίκη Βόλου αντιμετωπίζει τους Σοφάδες που έχουν προβάδισμα με 2-1 στη μάχη για την παραμονή στην Elite League, ενώ οι Μαχητές Πειραματικό μετά το break στο «Μ. Μουρούτσος» υποδέχονται την Δάφνη έχοντας κάνει το 2-1.

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής των playoffs:

Τρίτη 14 Απριλίου

Λαύριο Boderm-Vikos Φalcons 74-87 (2-2)

Τετάρτη 15 Απριλίου

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF) 1-2

17:00 Ψυχικό-Πρωτέας Βούλας (YouTube HellenicBF) 0-3

17:00 ΑΓΕΧ-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF) 0-3

Η επόμενη αγωνιστική των playoffs (αν χρειαστεί):

Σάββατο 18 Απριλίου

17:00 ΝΕ Μεγαρίδας-Κόροιβος Αμαλιάδας

17:00 Πρωτέας Βούλας-Ψυχικό

17:00 Evertech Παπάγου-ΑΓΕΧ

Κυριακή 19 Απριλίου

17:00 Vikos Φalcons-Λαύριο Boderm

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής των play out:

Τετάρτη 15 Απριλίου

17:00 Νίκη Βόλου-Σοφάδες (YouTube HellenicBF) 1-2

17:00 Μαχητές Πειραματικό-Δάφνη (YouTube HellenicBF) 2-1

Η επόμενη αγωνιστική των play out (αν χρειαστεί):

Σάββατο 18 Απριλίου

17:00 Σοφάδες-Νίκη Βόλου

17:00 Δάφνη-Μαχητές Πειραματικό